Przerwany mecz w Warszawie. Iga Świątek wciąż nie wie, z kim zagra

Iga Świątek awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 250 w Warszawie. Z kim Polka zagra w tej fazie turnieju? Na to musi poczekać do środy, ponieważ mecz Claire Liu - Yue Yuan został przerwany z powodu zapadającego zmroku.

