PZPN nie ma w ostatnim czasie dobrej passy. Afera goni aferę, co niekorzystnie wpływa na wizerunek polskiej federacji i całej piłki nożnej. Kilkanaście dni temu media ujawniły, że na pokładzie samolotu do Mołdawii (na przegrany mecz 3:2 w el. ME 2024 - przyp. red) znajdował się zdyskwalifikowany za korupcję Mirosław Stasiak, co wywołało oburzenie kibiców, ale też sponsorów.

PZPN chce podjąć kroki dot. korupcji. Mogą być jednak przeszkody

Po wybuchu afery federacja nie wyklucza podjęcia konkretnych kroków. Jednym z pomysłów jest ujawnienie przez PZPN listy aktualnie zdyskwalifikowanych osób za korupcję, o czym poinformował Blog Piłkarska Mafia.

"O opublikowanie listy osób ukaranych dyscyplinarnie za udział w ustawianiu meczów apeluje od lat. Podobnie, jak starałem się o to, by na portalu PZPN systematycznie ukazywały się informacje o karach orzekanych przez Komisję Dyscyplinarną za ustawianie meczów. Bezskutecznie. Miarka jednak się przebrała. Ostatnia afera z zaproszeniem Mirosława Stasiaka do oficjalnej delegacji PZPN na mecz z Mołdawią wskazała, że przynajmniej lista aktualnie zdyskwalifikowanych za korupcję musi być jawna!" - czytamy na blogu pilkarskamafia.blogspot.com.

Jak się okazuje, na drodze związku stoi jednak jedna przeszkoda. Chodzi o RODO i ochronę danych osobowych. Publikacja takiej listy może sprawić złamanie tych regulacji. PZPN ma właśnie konsultować to z działem prawnym.

Według dziennikarza serwisu działania PZPN-u są dość zastanawiające. "Wątpliwości PZPN są o tyle zastanawiające, że w styczniu 2022 roku na portalu związku pojawiła się informacja o ukaraniu b. sędziego z Radomia Grzegorza Gilewskiego, w której podane są jego imię i nazwisko. Dlaczego więc lista miałaby naruszać RODO? Czekamy na decyzję prawnika związkowego w tej sprawie" - przekazał Dominik Panek.