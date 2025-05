Jest komunikat FC Barcelony ws. Lewandowskiego! Na to czekali kibice

25 - tyle goli strzelił Robert Lewandowski w kończącym się sezonie ligi hiszpańskiej. W ostatniej kolejce będzie mógł jeszcze poprawić ten wynik, aczkolwiek jego dotychczasowe osiągnięcia i tak pozwoliły mu uzyskać prestiżowe wyróżnienie.

Robert Lewandowski doceniony, FC Barcelona ogłasza światu

W piątek o godz. 19:47 FC Barcelona ogłosiła w serwisie X, że siedmiu jej piłkarzy znalazło się w Drużynie Sezonu La Ligi - jeden z nich to polski napastnik. W gronie tym brakuje Wojciecha Szczęsnego, pozostałych sześciu wyróżnionych to: Jules Kounde, Pau Cubarsi, Inigo Martinez, Pedri, Lamine Yamal i Raphinha.

Jest pewne zastrzeżenie co do Polaka. Otóż wedle grafiki opublikowanej przez EA (sponsor tytularny rozgrywek) znalazł się on "tylko" na ławce rezerwowych, wraz z: Kounde, Cubarsim, Rodrigo De Paulem (Atletico Madryt), Isco (Betis), Viniciusem Jr., Thibaut Courtois (obaj Real Madryt) oraz Andreiem Ratiu (Rayo Vallecano). A jak wygląda wyróżniona jedenastka?

Drużyna Sezonu La Liga 2024/25

Joan Garcia (Espanyol) - Dani Vivian (Athletic Bilbao), Inigo Martinez, Antonio Ruediger (Real Madryt) - Pedri, Federico Valverde (Real Madryt) - Lamine Yamal, Jude Bellingham (Real Madryt), Alex Baena (Villarreal) - Kylian Mbappe (Real Madryt), Raphinha

Nie jest zaskoczeniem dominacja w zestawieniu Barcelony oraz Realu, który ma sześciu przedstawicieli. Czyli tylu samo, ile łącznie pozostałych 18 klubów La Ligi. Z drugiej strony tylko dwaj giganci przekroczyli w tym sezonie barierę 80 pkt, więc wyraźnie górowali nad resztą stawki.

Ostatnia kolejka La Ligi zostanie rozegrana w dniach 23-25 maja. W niej FC Barcelonę czeka wyjazdowy mecz z Athletikiem Bilbao, a Robert Lewandowski będzie szukał setnego gola dla katalońskiego klubu.