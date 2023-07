Upomnienie od kibiców na meczu Igi Świątek. "Przepraszam"

Już na rozgrzewkę Iga Świątek i Nigina Abduraimowa wyszły przed komplet prawie pięciu tysięcy widzów. Kibice byli tak wpatrzeni w kort centralny, jakby mieli obejrzeć mecz dużo wyższej stawki niż tylko pierwsza runda małego jak na wielkość Igi Świątek turnieju rangi WTA 250.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Kibice chłonęli w ciszy mecz Igi Świątek

"Przepraszam, czy mogą państwo przestać rozmawiać?" i "No właśnie, tylko wy rozmawiacie" - takie uwagi usłyszała grupka dziennikarzy po kilku minutach meczu. Świątek przegrywała wtedy 1:2, a reporterzy, którzy widzieli już mnóstwo jej meczów, zwyczajnie nie przejęli się wyrównanym początkiem i ewidentnie jeszcze nie chłonęli każdej akcji tak, jak to robiła warszawska publiczność.

Padło pytanie o Świątek. Najgroźniejsza rywalka pozwoliła sobie na żart

Kiedy dziennikarze uszanowali prośbę i upomnienie od kibiców, cisza stała się tak wyraźna, że dominującym dźwiękiem był warkot chyba klimatyzatorów pracujących w biurach oddalonego o zaledwie 50 metrów piłkarskiego stadionu Legii. Co jakiś czas zagłuszała je tylko burza braw.

W tej przerywanej oklaskami ciszy imponujące skupienie i do tego robiącą naprawdę duże wrażenie odwagę pokazywała Abduraimowa. 29-latka z Uzbekistanu jest dopiero 181. w światowym rankingu WTA. Ona nigdy nie była nawet w pierwszej setce, nigdy nie wystąpiła w głównym turnieju wielkoszlemowym (kilka razy odpadała w kwalifikacjach), więc dla niej taki mecz - z najlepszą na świecie Igi Świątek, na jej terenie i przed kompletem widzów - był świętem. Abduraimowa grała ofensywnie, bardzo ryzykownie i dzięki temu była bardziej wymagającą rywalką dla Igi, niż wszyscy się spodziewali.

Trybuny stały się szczególnie ciche, gdy w pierwszym secie z 4:2 dla Świątek zrobiło się 4:4. Iga prowadząc 4:3 serwowała i w tamtym gemie wygrywała już nawet 40:0, ale wtedy Abduraimowa była górą w aż pięciu punktach z rzędu i w efekcie niespodziewanie znów mieliśmy remis.

To wtedy, po dobrej półgodzinie gry, można było uznać, że Świątek naprawdę przejęła nad meczem kontrolę. W kolejnym gemie przełamała rywalkę do 15. Swojego gema serwisowego, na 6:4, też wygrała tak pewnie, do 15. A w drugim secie przełamała Abduraimową już na 2:1 i tym razem wypracowaną przewagę utrzymywała, co by się nie działo.

A działo się jeszcze sporo. Gema na 4:1 Świątek wygrała, ponownie przełamując rywalkę, po aż 14 rozegranych punktach. A więc Abduraimowa broniła się tak długo, że ze wszystkich rozegranych akcji można by złożyć trzy i pół gema, a nie jeden. Tenisistka z Uzbekistanu nie odpuszczała do końca, choć od pewnego momentu już chyba wszyscy poza nią wiedzieli, że ten mecz nie skończy się inaczej niż w dwóch setach.

Pustki na meczu Polki w Warszawie, choć bilety wyprzedane. Dla niej był to jednak wielki mecz

Abduraimowa obroniła aż trzy meczbole przy stanie 4:6, 1:5 i 0:40. A w następnym gemie zaskoczyła jeszcze bardziej, przełamując podanie Polki i z 2:5 zmniejszając straty już tylko na 3:5. Oczywiście w końcu nasza faworytka zamknęła mecz - Iga w kolejnego gema wygrała do 15, mimo serwisu rywalki. Wykorzystała więc czwartego meczbola, zamknęła mecz wynikiem 6:4, 6:3 po godzinie i 37 minutach.

Świątek nie zaczęła turnieju na warszawskim wolnym korcie twardym tak pewną wygraną, jak powszechnie oczekiwano. Iga wolniejsze korty lubi i nic dziwnego, że taki przygotowano dla niej w stolicy. Ale nawet ona potrzebuje chwili, żeby przestawić się na takie warunki po graniu na o wiele szybszej trawie.

Świątek kłania się rodakom

Świątek pewnie potrzebuje też chwili, żeby oswoić się z tak bardzo liczącą na nią publiką. W Polsce niemal nie ma turniejów, w których ona mogłaby grać i przyzwyczajać się do tej szczególnej presji. Warszawa z rangą WTA 250 to dla Igi turniej za mały, ale największa gwiazda światowego tenisa gra w nim z wiadomych względów - to ukłon w stronę fanów i to ważny krok dla popularyzacji tenisa w kraju.

Iga Świątek zdradziła, kiedy skończy karierę. "Mam dużo projektów w głowie"

Świetnie byłoby, gdyby Iga tych kroków wykonała jeszcze kilka aż do niedzielnego finału. Jej kolejny mecz powinien odbyć się w czwartek. Organizatorzy już kilka dni temu wyprzedali bilety.