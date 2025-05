Czwartek 01.05. O której gra Iga Świątek dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Środowe spotkanie z Madison Keys od samego początku nie układało się po myśli Igi Świątek. Nie dość, że rywalka grała bezbłędnie, to nasza zawodniczka popełniała dość niezrozumiałe błędy, Tym samym pierwsza odsłona zakończyła się wynikiem 0:6, co nie zdarzyło się Polce od blisko czterech lat. "Nerwy, frustracja i rzucenie rakietą o kort - tak w pierwszym secie Świątek reagowała na własne błędy" - pisała Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl. To, co zrobiła jednak później, może przejść do historii.

Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać Świątek - Gauff?

"Po 20 minutach Iga Świątek rzuciła siarczyste przekleństwo, to najbardziej znane z polskich. (...) Tak naprawdę nie było żadnych przesłanek, że ten mecz odwróci. Więcej - że w ogóle będzie w stanie powalczyć. A jednak - na szczęście! - nasza tenisistka nie pękła. (...) Zmartwychwstała po pierwszym secie, podniosła się mentalnie w sposób naprawdę imponujący" - podsumował Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 0:6, 6:3, 6:2, co tylko pokazało, że Świątek jest praktycznie nie do złamania. - Tak szczerze to był jeden z najdziwniejszych meczów, jakie grałam. (...) Nie było łatwo po przegranej 0:6 w pierwszym secie, ale się starałam i na koniec jestem szczęśliwa, że udało mi się wygrać - wyjaśniła. Wiemy już, że jej rywalką w walce o finał WTA 1000 w Madrycie będzie Coco Gauff, która w ćwierćfinale pewnie pokonała Mirrę Andriejewą 7:5, 6:1.

Polka dwukrotnie była lepsza od Gauff w ubiegłym roku na kortach ziemnych - najpierw w półfinale zmagań w Rzymie, a potem w półfinale Roland Garros. Ostatnie dwie bezpośrednie konfrontacje - w WTA Finals i United Cup, zwycięsko kończyła jednak Amerykanka. - To na pewno będzie wyzwanie. To świetna zawodniczka. Wie, jak grać na mączce, ale jestem gotowa i dam z siebie wszystko - przyznała Świątek.

Czwartek 01.05. O której gra Iga Świątek dzisiaj? Gdzie oglądać mecz Gauff - Świątek? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Iga Świątek - Coco Gauff odbędzie się w czwartek 1 maja. Zawodniczki wyjdą na kort główny Manolo Santana Stadium drugie w kolejności, niedługo po zakończeniu meczu między Casperem Ruudem a Daniłłem Miedwiediewem. Będzie to około godziny 16. Transmisja z tego wydarzenia na antenie Canal+ Sport oraz w internecie na platformie Canal+ Online. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo z tego starcia na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE