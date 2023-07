Iga Świątek tuż po meczu oceniła kort w Warszawie

Iga Świątek (1. WTA) rozpoczęła we wtorek rywalizację podczas turnieju WTA 250 w Warszawie. Rywalką Polki w pierwszej rundzie była Uzbeczka Nigina Abduraimova (181. WTA). Liderka światowego rankingu była zdecydowaną rywalką tego spotkania, ale znacznie niżej notowana rywalka postawiła jej trudne warunki.

Zobacz wideo Polacy wygrali Ligę Narodów! Śliwka wychwala Nikolę Grbicia

Świątek z awansem do drugiej rundy w Warszawie. "To dla mnie wyjątkowy turniej"

Pierwszy set był bardzo wyrównany i zakończył się dopiero po 42 minutach walki. Ze zwycięstwa 6:4 cieszyła się Świątek, która dwukrotnie przełamała rywalkę. Obraz drugiego seta był już zupełnie inny i Polka przejęła kontrolę na korcie. W rezultacie wygrała 6:4, 6:3 i awansowała do drugiej rundy.

Po zwycięstwie liderka światowego rankingu doceniła przede wszystkim grę przed polską publicznością. - Doping publiczności znaczy dla mnie bardzo dużo. To dla mnie wyjątkowy turniej. To zupełnie inny stres, niż podczas innych turniejów. Cieszę się, że miałam szansę zagrać przed polską publicznością. Kibice śledzą moją grę wszędzie tam, gdzie gram, ale występ w Warszawie to coś zupełnie innego, więc bardzo się cieszę, że tu jestem - stwierdziła.

Padło pytanie o Świątek. Najgroźniejsza rywalka pozwoliła sobie na żart

Odniosła się również do samego spotkania. - Pierwsze rundy nie są łatwe. Każdy, kto wie trochę na temat tenisa, powie, że znacznie trudniej gra się przed własną publicznością. Wróciłam z kortów trawiastych i teraz muszę się przestawić na twarde. Muszę popracować nad pewnymi rzeczami, ale mam nadzieję, że z każdym dniem będę grała coraz lepiej - podsumowała Polka.

Świątek na koniec nawiązała do nawierzchni na korcie centralnym. - Moim zdaniem to wolny kort, ale mi to odpowiada. Przejście z kortów trawiastych na taką nawierzchnię jest trochę trudniejsze, ale z czasem powinnam grać tutaj znacznie lepiej - oceniła.

W drugiej rundzie turnieju w Warszawie Świątek zmierzy się z Amerykanką Claire Liu (78. WTA) lub Chinką Yue Yuan (116. WTA). Panie zmierzą się w ostatnim wtorkowym spotkaniu singlowym zaplanowanym na wtorek.

Chinka opuściła kort w Warszawie niczym mistrzyni [WIDEO]

Rywalizacja na kortach Legii jest pierwszym turniejem liderki światowego rankingu po wielkoszlemowym Wimbledonie. Polka w Londynie dotarła do ćwierćfinału, osiągając najlepszy rezultat w seniorskiej karierze. W walce o półfinał musiała uznać wyższość Ukrainki Eliny Switoliny (27. WTA).