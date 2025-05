To już jest koniec! Ronaldo ogłasza podpisanie umowy

Real Valladolid w ostatnich miesiącach był absolutnie fatalny i zasłużenie spadł z LaLiga, zajmując ostatnie miejsce w tabeli. Przed ostatnią kolejką zespół ma zaledwie 16 punktów i jest jedną z najgorszych drużyn w całej historii hiszpańskiej elity. W ostatnich miesiącach kibice obwiniali za tę sytuację Ronaldo - właściciela klubu. Rozrzucano banknoty z jego podobizną, śpiewano obrażające przyśpiewki i wywieszano niezbyt miłe banery.

Ronaldo podjął decyzję ws. Realu Valladolid. To już oficjalne

Fani próbowali "wygonić" Ronaldo z klubu i można powiedzieć, że im się udało. Real Valladolid w oficjalnym komunikacie poinformował, że Brazylijczyk podjął decyzję o sprzedaży większościowego pakietu udziałów.

"Przewodniczący zarządu i większościowy udziałowiec Ronaldo Luis Nazario de Lima ogłasza podpisanie umowy o przeniesieniu większościowego pakietu akcji Klubu do północnoamerykańskiej grupy inwestycyjnej ze wsparciem finansowym europejskiego funduszu" - czytamy na oficjalnej stronie Realu Valladolid.

Dalej dowiadujemy się, że wszystko odbyło się zgodnie z przepisami i pod okiem Wyższej Rady Sportu. Dla klubu oznacza to "nową fazę", ale więcej szczegółów Real przekaże dopiero w najbliższych dniach. Nie poinformowano nawet, o jakiego inwestora chodzi i kto od teraz będzie większościowym właścicielem ekipy zaplecza LaLiga.

Ronaldo był prezydentem Realu Valladolid przez ostatnie osiem lat. W tym czasie trzy razy spadł z LaLiga i dwa razy do niej awansował. Na początku zapowiadał, że chce prowadzić klub do Ligi Mistrzów i rozbudować ośrodek treningowy, ale "AS" przypomina, że "nie dopełnił swojego dziedzictwa". To samo źródło wskazuje, że klub przejmie grupa Ignite, której właściciele pochodzą z Meksyku, Stanów Zjednoczonych i Hiszpanii. Ronaldo ma otrzymać około 40 milionów euro za sprzedaż akcji.