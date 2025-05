Sabalenka zabrała głos przed Roland Garros. Od razu wysłała sygnał Świątek

Okresy gry na kortach ziemnych był dla Aryny Sabalenki całkiem udany. Triumfowała w turnieju WTA 1000 w Madrycie, dotarła do finału imprezy rangi WTA 500 w Stuttgarcie. Do tego przystąpi do Rolanda Garrosa z ogromną przewagą w rankingu. W tym momencie ma aż 3800 pkt. więcej od drugiej Coco Gauff.

Sabalenka ostrzega rywalki przed RG. "Jestem silniejsza"

Tenisistka z Białorusi nie ukrywa, że coraz lepiej czuje się na mączce, z roku na rok gra coraz lepiej na tej nawierzchni. Na paryskich kortach może być jedną z najgroźniejszych. Associated Press wymieniło ją w gronie trzech najpoważniejszych kandydatek do końcowego triumfu, obok Gauff i Jasmine Paolini. Liderka światowego rankingu mierzy w zwycięstwo i każdy inny wynik będzie traktowała jako niepowodzenie.

- Jestem przeszczęśliwa, że ??tu wróciłam. Ten turniej jest tak piękny i naprawdę nie mogę się doczekać, żeby zagrać tutaj swój pierwszy mecz. Czuję, że przez lata bardzo poprawiłam swój tenis na kortach ziemnych. Fizycznie, psychicznie i tenisowo czuję się silniejsza niż kiedykolwiek na kortach ziemnych - powiedziała na konferencji przedmeczowej przed wielkoszlemowym turniejem.

Sabalenka pierwszy raz przystąpi do RG jako liderka rankingu WTA. Przyznała, że nie zmieniła sposobu przygotowań i treningów, jedynie wprowadziła zmiany w swojej diecie. Zwróciła uwagę, że nie warto patrzeć na rankingi w trakcie French Open. - Na wielkoszlemowych turniejach dochodziło do niespodzianek i rozczarowań. Pozycja w rankingu nie ma już aż tak dużego znaczenia. Po prostu staram się skupić na swojej grze i teraz wiem, że mogę dobrze radzić sobie na kortach ziemnych, więc przyjeżdżając tutaj, czuję się bardzo silna i bardzo podekscytowana. Mam nadzieję, że to będzie rok, w którym naprawdę będę z siebie dumna na kortach ziemnych. Jestem jeszcze bardziej zmotywowana - przyznała.

Sabalenka często bazuje na sile swoich uderzeń, ma jeden z najmocniejszych forhendów i bekhendów w stawce. To szczególnie przydaje się na twardych kortach, które są szybsze. Ale na mączce nie można opierać się wyłącznie na fizyczności. Białorusinka uważa, że tego właśnie się nauczyła i dzięki temu jest lepsza.

- Na mączce siła nie wystarczy. Czasami trzeba budować punkt trzy lub cztery razy w tej samej wymianie, więc trzeba być przygotowanym fizycznie i psychicznie. I trzeba poprawić swoją grę tak bardzo, jak to możliwe i mieć różnorodność zagrań, aby móc rywalizować na mączce - oceniła.

Rywalką Aryny Sabalenki w pierwszej rundzie RG będzie Kamilla Rachimowa z Rosji. Na Igę Świątek może trafić w ewentualnym półfinale.

Najlepszym wynikiem Sabalenki na RG jest półfinał z 2023 r. Wtedy przegrała z Czeszką Karoliną Muchovą.