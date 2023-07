Poznaliśmy rywalkę Igi Świątek w walce o ćwierćfinał Wimbledonu. To mistrzyni olimpijska

Iga Świątek (1. WTA) zalicza bardzo dobry turniej. Dwa pierwsze spotkania z Lin Zhu (34. WTA) i Sarą Sorribes Tormo (84. WTA) wygrała bez żadnych problemów. Trudności nie sprawił jej też pojedynek z Petrą Martić (29. WTA) i już może szykować się do kolejnego spotkania.

Z kim zagra Świątek? Polka zna już konkurentkę

Fani polskiego tenisa mogą czuć zawód, bo była szansa, że w czwartej rundzie dojdzie do polskiego meczu. Żeby tak się stało Magda Linette (24. WTA) musiała pokonać Belindę Bencić (14. WTA). Polka jednak zaliczyła kiepski początek spotkania i nie potrafiła już wrócić do gry. Ostatecznie przegrała (3:6, 1:6) i to właśnie Szwajcarka będzie konkurentką Świątek w następnej fazie Wimbledonu.

Demony wróciły. Sabalenka ma nieoczekiwany problem

To będzie najlepsza dotychczas przeciwniczka Świątek w tym turnieju - przynajmniej jeśli chodzi o klasyfikację w rankingu WTA. Dla Bencić tegoroczny Wimbledon jest najlepszym od 2018 roku - wtedy też doszła do czwartej rundy. Na tamtym turnieju odpadła w meczu z Angelique Kerber (3:6, 6:7), która ostatecznie wygrała całe rozgrywki. Czyżby był to dobry prognostyk dla Świątek?

Świątek zagra z Bencić. Bilans ma dobry

Do tej pory Iga Świątek zagrała z Bencić trzy mecze. Jej bilans to dwa zwycięstwa i jedna porażka. Polka pokonała szwajcarską tenisistkę w finale turnieju WTA w Adelaide w 2021 roku, gdzie górowała nad bardziej doświadczoną rywalką. Tamto spotkanie skończyło się wygraną w dwóch setach 6:2, 6:2. Po zaciętym starciu Świątek pokonała też Bencić w tegorocznym United Cup (6:3, 7:6). Jedyna porażka Polki miała miejsce w US Open w 2021 roku, gdzie obie tenisistki również rozegrały zacięty mecz - szczególnie w pierwszym secie - ale ostatecznie Szwajcarka była górą (7:6, 6:3).

Na tegorocznym turnieju WTA w Doha mogło dojść do czwartego spotkania Świątek z Bencić, ale Szwajcarka zdecydowała się poddać mecz walkowerem. Powodem tej decyzji było... zmęczenie. Na tym turnieju w drugiej rundzie pokonała Wiktorię Azarenkę (1:6, 7:6, 6:4), ale kosztowało ją to tyle sił, że wolała odpuścić kolejne starcie. Polka awansowała więc bezpośrednio do półfinału, a ostatecznie z łatwością wygrała cały turniej w Katarze. Największym sukcesem Belindy Bencić jest zdobycie złotego medalu olimpijskiego podczas IO w Tokio.

Na razie nie jest znany dokładny termin spotkania Igi Świątek z Belindą Bencić. Wiadomo, że mecze czwartej rundy zgodnie z planem mają odbyć się w niedzielę i poniedziałek. Zapraszamy do śledzenia Wimbledonu oraz kolejnych meczów Igi Świątek na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.