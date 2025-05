Świątek ogłasza po fatalnym początku sezonu. "To mój plan B"

W poniedziałek Iga Świątek rozpocznie walkę o obronę tytułu podczas wielkoszlemowego Roland Garros. Jej pierwszą rywalką w Paryżu będzie Słowaczka Rebecca Sramkova. - Mój tenis jest dobry, teraz muszę to przełożyć na mecze. Muszę być bardziej pozytywna wobec tego, co robię i nie koncentrować się za bardzo na błędach. Muszę być bardziej waleczna - mówiła Świątek przed rozpoczęciem turnieju.

Świątek mówi o "klikbajtowych" tytułach. "Nie da się zapanować"

Świątek udzieliła wywiadu Eurosportowi przed wielkoszlemowym Roland Garros. Polka wypowiedziała się nt. presji i odniosła się do mediów społecznościowych. - Nie da się w dzisiejszym świecie całkowicie uciec od presji. Faktycznie są momenty, kiedy człowiek czuje ją troszeczkę mocniej, a innym razem wcale. To też zależy od wyników. Myślę, że to jest po prostu wpisane w tę pracę. Od zawsze świat tak funkcjonował. Teraz jest może trochę inaczej ze względu na media społecznościowe i klikbajtowe tytuły, nad którymi nie da się zapanować. Niestety, świat zmierza w tę stronę i trzeba się do tego dostosować - powiedziała.

- Wiadomo, że jak wszystko idzie po naszej myśli, to ludzie oceniają grę pozytywnie. Wtedy czuć to mniej - dodała Świątek. Później Iga opowiedziała więcej o swoich przygotowaniach do turnieju.

- Na pewno czułam trochę więcej stresu i pewne sposoby, które działały mi w zeszłych sezonach, nie do końca teraz funkcjonowały. Musiałam się zatem do tego dostosować. Po turnieju w Rzymie miałam dużo czasu na przemyślenie tego wszystkiego. Uważam, że wykonałam dobrą robotę. Na treningach gram bardzo dobrze, więc trzeba to przełożyć na mecze. Pierwsze dni przypominały okres przygotowawczy, bo naprawdę miałam dużą intensywność i objętość treningu. Na pewno wyszlifowałam te rzeczy, które mi nie wychodziły - wytłumaczyła.

- Nigdy nie byłam tu tak wcześnie, ale nie miałam tego problemu, że w Rzymie tak prędko przegrywałam. Zdecydowaliśmy, by przyjechać do Paryża, bo po prostu lubię to miejsce. Czuję się jak w domu i wiedziałam, że mogę wykonać bardzo solidną pracę - przekazała Świątek.

Oto plan B Igi Świątek. "Ciężko było się zmusić"

Czy Świątek wypracowała plan B na wielkoszlemowy Roland Garros i na resztę sezonu?

- Na pewno potrzebna będzie większa ilość intuicji, bo mój plan B to jest właściwie bieganie i dobra obrona, którą zawsze miałam we krwi. Jeśli mówiłam, że tego planu brakowało, to raczej chodziło mi o to, że nie byłam w stanie go zrobić. Ciężko mi było np. zmusić się, by szybciej reagować i faktycznie walczyć o wszystko, czy biegać do każdej piłki - podsumowała Świątek.

