Tego w Zabrzu nie było od 21 lat. To ma być nowy trener Górnika

W połowie kwietnia Górnik Zabrze zwolnił Jana Urbana, nie był zadowolony z osiąganych wyników. Jego posadę przejął Piotr Gierczak, ale ma kontrakt ważny tylko do końca sezonu. W sobotę poprowadzi Górnika po raz ostatni, w meczu z Koroną Kielce u siebie. Od lipca ma być nowy trener.

REKLAMA

Zobacz wideo Podolski chce kupić Górnika Zabrze. Kosecki: Kto chce inwestować w polski klub?!

Górnik znalazł nowego trenera poza Polską

Według najnowszych wieści portalu goal.pl zabrzanie są bardzo blisko osiągnięcia pełnego porozumienia z Michalem Gasparikiem. 43-letni Słowak przejdzie z dobrze znanego polskim kibicom Spartaka Trnawa. Co prawda ma jeszcze ważny kontrakt z trzecim zespołem ligi słowackiej do końca przyszłego sezonu, ale władze Spartaka mają nie robić problemów Gasparikowi z odejściem. Rozumieją, że trener chce się rozwijać i spróbować sił w innej, lepszej lidze. Słowacja jest na 26. miejscu w rankingu UEFA, Polska zajmuje 15. pozycję.

Słowak był na radarze Górnika od dłuższego czasu. W ostatnich dniach odbyły się konkretne rozmowy Gasparik pojawił się w Zabrzu, gdzie dogadywał warunki umowy. Negocjacje mają być już na finiszu. Górnik chce postawić właśnie na niego, ceni Gasparika wyżej od kilkunastu innych kandydatów, których obserwował na rynku trenerskim. W kontekście Górnika mówiło się też m.in. o Łukaszu Piszczku i Białorusinie Alaksieju Szpileuskim.

Gasparik prowadzi Spartaka Trnawa od stycznia 2021 r. W ciągu ponad czterech lat zasiadł na ławce trenerskiej 202 razy. Wykręcił średnią 1,85 punktu na mecz, wygrał 112 spotkań. W tym czasie trzykrotnie wygrał Puchar Słowacji.

W okresie jego pracy Spartak dał się we znaki polskim klubom. W 2023 r. wyeliminował Lecha Poznań z kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy. Na początku tego sezonu raz wygrał z Wisłą Kraków, ale w rewanżu "Biała Gwiazda" sensacyjnie zwyciężyła, doprowadziła do rzutów karnych i awansowała do ostatniej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Z kolei w 2022 r. Spartak prowadzony przez Gasparika dwa razy przegrał z Rakowem Częstochowa w kwalifikacjach LKE.

Zobacz też: Oto co czeka Lewandowskiego i Szczęsnego po sezonie. Ich drogi się rozejdą

Słowak to też były piłkarz Górnika. Grał dla zabrzan w 2011 r., wystąpił w 15 meczach ekstraklasy. W styczniu 2022 został wypożyczony do Spartaka Trnawa, który pół roku później go wykupił. Według goal.pl zainteresowanie Gasparikiem wykazywała też Cracovia.

Michal Gasparik będzie pierwszym trenerem Górnika spoza Polski od 2004 r. Wtedy w Zabrzu przez osiem miesięcy pracował Czech Verner Licka. Pracujący w sezonie 2022/2023 Bartosch Gaul ma polskie korzenie.