Alarm w polskiej kadrze. Grbić ujawnia. "Lekarze mówią..."

W czerwcu br. reprezentacja Polski będzie rywalizować w trzech turniejach Ligi Narodów, odpowiednio w Xi'an (Holandia, Japonia, Turcja, Serbia), Chicago (Włochy, Kanada, USA, Brazylia) i Gdańsku (Iran, Kuba, Bułgaria, Francja). W dniach 12-28 września odbędą się mistrzostwa świata na Filipinach, a Polska trafiła do grupy B z Holandią, Rumunią i Katarem. Jak wygląda sytuacja zdrowotna Biało-Czerwonych?

REKLAMA

Zobacz wideo To już oficjalne! Mamy historyczny rekord frekwencji w PlusLidze. Komentuje Kewin Sasak

Zmiana w reprezentacji Polski. Kontuzja podczas treningu

Polski Związek Piłki Siatkowej poinformował w oficjalnym komunikacie, że Mateusz Nowak ze Skry Bełchatów doznał kontuzji rozcięgna podeszwowego w prawej stopie podczas środowego treningu, przez co musiał opuścić zgrupowanie Polaków. Miejsce środkowego w kadrze Grbicia zajął Seweryn Lipiński z AZS-u Olsztyn. "Mateuszowi życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia" - pisze PZPS.

Gwiazdy Polaków kontuzjowane? "Wszystko mamy pod kontrolą"

Grbić udzielił wywiadu portalowi WP SportoweFakty, w którym odniósł się m.in. do sytuacji zdrowotnej Norberta Hubera. - Lekarze mówią, że musi pauzować miesiąc. Później będzie musiał przejść dodatkowe testy, badania. Monitorujemy sytuację i za kilka tygodni będziemy wiedzieć więcej. Dołączy do kadry, jak będzie gotowy - powiedział.

- Operacja nosa była zaplanowana tuż po zakończeniu sezonu. Jednak przydarzyła mu się ta kontuzja oka, której nijak nie dało się przecież przewidzieć. Będzie musiał przejść jeszcze jedną konsultację i dowie się od laryngologa, czy może być operowany, mimo ciśnienia w oku. Może się tak zdarzyć, że trzeba będzie przełożyć operację, aż to ciśnienie nie wróci do normy. W takim wypadku istnieje ryzyko, że czekałby zbyt długo - dodał selekcjoner Polaków.

A co z Jakubem Popiwczakiem i Kamilem Semeniukiem, którzy także narzekali na urazy? - Obaj będą gotowi na drugi turniej Ligi Narodów. Kuba nie złapał kontuzji po raz drugi, poczuł dyskomfort i zdecydował się zrezygnować z występu w meczu o brąz. Wszystko mamy pod kontrolą. Kamil był już gotowy do wejścia w niedzielnym finale Ligi Mistrzów. Dwa tygodnie przerwy będą absolutnie wystarczające, żeby później już trenował normalnie - wytłumaczył Grbić.

Zobacz też: Chce grać dla Polski. Siatkarz reaguje na zainteresowanie Grbicia

Na sam koniec Grbić odniósł się do tego, że Bartosz Kurek pozostanie kapitanem reprezentacji Polski. - Rozmawialiśmy długo i stwierdziliśmy, że nadal będzie pełnić tę funkcję. Nigdy nie zmieniałem swojej decyzji. Nigdy nie powiedziałem, że nie chcę, żeby był kapitanem. To on miał parę wątpliwości, bo bycie kapitanem kosztowało go bardzo dużo energii. Jednak powiedział po jakimś czasie, że jest gotowy. Bartek nie pojedzie na pierwszy turniej Ligi Narodów - podsumował.