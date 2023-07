Tyle zarobiła Magda Linette na Wimbledonie. Całkiem ładna kwota

Przebieg turnieju dla Linette był ciężki, musiała w każdy z meczów włożyć sporo wysiłku. Polka sklasyfikowana na 24. miejscu w rankingu WTA zaczęła od zwycięskiego boju w pierwszej rundzie z Jil Teichmann, co poszło jej całkiem sprawnie 6:3, 6:2. W drugiej rundzie stoczyła już znacznie bardziej trudniejszy bój z Barborą Strycovą, wygrany z utratą seta 6:4, 6:7, 6:3.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rugby na wózkach to nie jest miękki sport. To jest murdeball"

Zmarnowane szanse Magdy Linette. Demolka w drugim secie. Znamy potencjalną rywalkę Świątek

Przygoda drugiej najlepszej obecnie polskiej tenisistki skończyła się na rundzie trzeciej i wyraźnej porażce z Bencic. Za te trzy spotkania na londyńskich kortach Linette zarobiła 131 tys. funtów, czyli 681 tys. zł. Obok nosa przeszła jej suma znacznie wyższa, bo już udział w czwartej rundzie gwarantuje zarobek w wysokości 207 tysięcy funtów, czyli przebicie granicy miliona złotych.

Szok! Kolejna gwiazda wyrzucona z Wimbledonu. Życiowa szansa dla Świątek

Magda Linette indywidualnie już przegrała na Wimbledonie. Ale może jeszcze dorobić

Linette może sobie jeszcze "dorobić" do tej kwoty, bo wciąż bierze udział w rywalizacji deblistek. Wspólnie z amerykańską tenisistką Bernardą Perą będzie konfrontować się już w sobotę z Tatjaną Marią (Niemcy) i Katarzyną Piter (Polska). Nagrody pieniężne w zmaganiach deblistek są już jednak na znacznie niższym poziomie.

Iga Świątek gra o IV rundę Wimbledonu. Rywalką doświadczona Chorwatka

Nagrodą za triumf w rywalizacji indywidualnej kobiet i mężczyzn jest aż 2 mln 350 tys. funtów, a więc ponad 12 mln zł. Pula wyniesie aż 44,7 mln funtów — to wzrost o 11,2 proc. w stosunku do 2022 r. i 17,1 proc. w stosunku do turnieju rozgrywanego w 2019 r., jeszcze przed pandemią koronawirusa.

Pula nagród - Wimbledon 2023 - waluta funt brytyjski