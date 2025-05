Messi czy Ronaldo? Tak odpowiedział prezydent FIFA

Cristiano Ronaldo czy Leo Messi? - od wielu lat wiele osób zadaje sobie to pytanie, kto jest lepszym piłkarzem. Nie ma na ten temat jednoznacznej odpowiedzi, bo każdy z tych dwóch genialnych piłkarzy ma swoich zwolenników i przeciwników. Obaj zawodnicy mają na swoim koncie mnóstwo sukcesów drużynowych czy indywidualnych, a ponadto wciąż grają w piłkę nożną, mimo zaawansowanego wieku.

REKLAMA

Zobacz wideo Cristiano Ronaldo: Najlepszy w historii jestem ja

Infantino odpowiedział na pytanie: Messi czy Ronaldo

Prezydent FIFA Gianni Infantino ostatnio był gościem YouTubera "iShowSpeed", który relacjonował na żywo to spotkanie. W pewnym momencie znów padło kluczowe pytanie: "Messi czy Ronaldo?". Szef FIFA wybrał dyplomatyczną odpowiedź, którą przytoczył profil Barca Universal w serwisie X. "Messi czy Ronaldo? Dwóch świetnych piłkarzy. Jeśli jesteś Portugalczykiem, to Ronaldo. Jeśli jesteś Argentyńczykiem, to Messi" - oświadczył.

- Jeśli jesteś kibicem piłkarskim, chcesz oglądać ich dwóch, bo kochasz tę dyscyplinę. Ja bym chciał zobaczyć ich grających razem. Wyobraź sobie ich dwóch w tej samej drużynie. To byłoby coś wyjątkowego - dodał.

Szef FIFA: Ronaldo może zagrać w KMŚ

Ponadto na streamie YouTubera szef FIFA powiedział, że "prowadzone są dyskusje" na temat udziału Cristiano Ronaldo w tegorocznych rozszerzonych Klubowych Mistrzostwach Świata. "Ronaldo może zagrać w jednej z drużyn również na Klubowych Mistrzostwach Świata" - wyznał, cytowany przez nytimes.com.

"Prowadzone są rozmowy z kilkoma klubami, więc jeśli któryś klub obserwuje i jest zainteresowany zatrudnieniem Ronaldo na Klubowe Mistrzostwa Świata… kto wie, kto wie" - dodał.

Otoczenie Portugalczyka jest niezadowolone

Dziennikarze przypominają, że Al Nassr, w którym występuje na co dzień Ronaldo, nie zakwalifikował się do gry w turnieju. Jedynym klubem z Arabii Saudyjskiej biorącym udział w Klubowych Mistrzostwach Świata jest ich rywal z Rijadu - Al Hilal. Serwis powołuje się ponadto na "The Athletic", który porozmawiał z otoczeniem Portugalczyka i "wyrazili niezadowolenie z komentarzy Infantino na temat przyszłości" piłkarza.

Zobacz też: Sensacyjne wieści z Hiszpanii ws. transferu Ronaldo! Tego jeszcze nie było

Media zaznaczają, że 40-latek prowadzi negocjacje w sprawie przedłużenia kontraktu z klubem Al Nassr. "Chociaż nie osiągnięto żadnego porozumienia, nie ma planów, aby odejść z klubu w ramach wypożyczenia" - podkreślono.

Klubowe Mistrzostwa Świata odbędzie się w dniach 14 czerwca - 13 lipca w USA. W rywalizacji wezmą udział 32 drużyny. Cristiano Ronaldo w swojej karierze zawodowej strzelił 935 goli.