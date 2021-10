Hurkacz poznał potencjalnego rywala w półfinale! Brytyjska rewelacja już czeka

Hubert Hurkacz jeszcze nie zagrał w ćwierćfinale turnieju Indian Wells w Kalifornii, ale już wie, z kim zmierzy się w półfinale, jeśli pokona w czwartek Bułgara Grigora Dimitrowa. Jego rywalem w takim układzie byłby Brytyjczyk Cameron Norrie (26. ATP), który pewnie pokonał Diego Schwartzmanna (15.ATP) z Argentyny 6:0, 6:2.

REKLAMA

Zobacz wideo Polska siła tenisa. Hubert Hurkacz i Iga Świątek robią furorę, a ile zarabiają?

Błyskawiczny pierwszy set. Brytyjska rewelacja nie dała szans rywalowi w ćwierćfinale Indian Wells

Do tej pory Norrie rozgrywał w turnieju trzysetowe spotkania, ale to ćwierćfinałowe rozpoczął tak pewnie, że wydawało się, że Schwartzmann nie będzie miał z nim żadnych szans. Pierwszy set Brytyjczyk wygrał bowiem bez straty gema, popełniając zaledwie kilka niewymuszonych błędów. Argentyńczyk nie miał ani jednej szansy, żeby go przełamać.

Hubert Hurkacz zarobił ogromne pieniądze i walczy o jeszcze większe. Fortuna

To zmieniło się w drugiej partii, gdy Schwartzmann nawet wykorzystał break-pointa. To było w czwartym gemie, gdy 15. zawodnik światowego rankingu wyrównał na 2:2 po tym, jak gema wcześniej sam został przełamany. Ten moment nie okazał się jednak przełomowym dla Argentyńczyka. Paradoksalnie lepiej znów zaczął grać Norrie, który wygrał cztery kolejne gemy z rzędu i pokonał swojego rywala w dwóch setach.

Andy Murray spada coraz głębiej w przepaść rankingu ATP

To właśnie z Norriem Hurkacz może powalczyć o finał

To kluczowy mecz dla Huberta Hurkacza. Polak w czwartek rozegra spotkanie ćwierćfinałowe Indian Wells, w którym powalczy z Grigorem Dimitrowem. Jeśli pokona Bułgara, to w walce o finał turnieju spotka się właśnie z Cameronem Norriem.

Hubert Hurkacz walczy o półfinał Indian Wells! Gdzie i kiedy oglądać?

Brytyjczyk do tej pory wygrał tylko jeden turniej ATP w karierze - w lipcu tego roku był najlepszy w Los Cabos. To zdecydowanie jego najlepszy sezon w karierze i chciałby skończyć go z triumfem w tak ważnych rozgrywkach, jak te na kortach w Kalifornii. Początek spotkania Hurkacza z Dimitrowem po godzinie 21:30. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.