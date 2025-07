Reprezentacja Polski szuka trenera od 11 czerwca, kiedy do dymisji podał się Michał Probierz. Przez dłuższy czas faworytem PZPN był Maciej Skorża, który jednak odmówił objęcia sterów w kadrze. Od tamtego czasu media oraz kibice żyją domysłami oraz strzępkami informacji na temat potencjalnego wyboru Cezarego Kuleszy. Obecnie trudno jest stwierdzić, na kogo postawi prezes, ale wiemy, że PZPN wyznaczył sobie deadline do 15 lipca.

To on będzie nowym trenerem reprezentacji Polski? Jest faworytem Gmocha

Jacek Gmoch - mimo tego, że od dawna jest na piłkarskiej emeryturze - chętnie zabiera głos na temat obecnych wydarzeń w polskim futbolu. Teraz udzielił wywiadu Polsatowi Sport, w którym zdradził swojego faworyta na nowego trenera Biało-Czerwonych: - Faktycznie, sytuacja jest ciężka, a czasu bardzo mało, dlatego najlepszym rozwiązaniem byłoby postawienie na Adama Nawałkę. On może wzbudzić szacunek u nowej generacji zawodników, spośród których zdecydowana większość gra na Zachodzie" - stwierdził były trener, który też kiedyś prowadził kadrę.

Po chwili 86-latek szerzej uzasadnił swój typ: - Adam był nie tylko jako zawodnik na MŚ, ale też jako trener, a oprócz tego odniósł jedyny sukces polskiej piłki w XXI wieku, czyli ćwierćfinał na ME 2016 r. To wszystko wyróżnia go z grupy trenerów, którzy są brani pod uwagę - zakończył Gmoch.

Jacek Gmoch był jednym z najbardziej cenionych polskich szkoleniowców w XX wieku. Przez trzy dekady pracował w lidze greckiej, prowadząc m.in. Panathinaikos AO oraz Olympiakos SFP. Wcześniej przez dwa lata był selekcjonerem kadry Polski. W trakcie kariery zawodniczej, w latach 1960-1968, reprezentował natomiast barwy Legii Warszawa.