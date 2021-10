Hubert Hurkacz idzie jak burza. Wielki sukces blisko, coraz bliżej

Hubert Hurkacz idzie jak burza na kortach Indian Wells. Polak pokonał trzech rywali, nie tracąc nawet seta i w czwartek zagra z Grigorem Dimitrowem o półfinał turnieju. Każde zwycięstwo Polaka zbliża go do upragnionego awansu do WTA Finals.

REKLAMA

Zobacz wideo Polska siła tenisa. Hubert Hurkacz i Iga Świątek robią furorę, a ile zarabiają?

Hurkacz idzie jak burza w Indian Wells. ATP Finals coraz bliżej

Trwający turniej przyniósł kilka niespodzianek i w najlepszej ósemce turnieju wystąpi zaledwie trzech tenisistów z czołówki rankingu ATP. Są to Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev oraz właśnie... Hubert Hurkacz. Taka sytuacja sprawia, że Polak znajduje się w komfortowej sytuacje w walce o ATP Finals, czyli prestiżowy turniej, w którym wystąpi ósemka najlepszych tenisistów w danym roku. Aktualnie Hurkacz zajmuje dziewiąte miejsce, które gwarantuje w nim grę, gdyż będący przed nim Rafael Nadal nie wystąpi do końca sezonu.

Świątek odpowiada na komentarze: Zdaję sobie z tego sprawę

W 1/8 finału Indian Wells odpadli Sinner (10. miejsce - 2595 punktów) oraz Ruud (siódme miejsce, 3015 punktów), czyli jego bezpośredni rywale w walce o to miejsce, więc w kolejnych meczach Hurkacz może tylko zyskiwać. Jeśli Polak wygra z Dimitrowem, doda do swojego konta kolejnych 180 punktów, będzi ich miał 3135, dzięki czemu wyprzedzi Nadala oraz Ruuda i awansuje na siódme miejsce w rankingu ATP Race. Siódma pozycja to maksimum, jakie Hurkacz będzie mógł ugrać w Indian Wells. Jeśli zawodnik wygrałby cały turniej, będzie mieć na koncie 3775 punktów. Gdyby tak się stało, znacznie przybliżyłby się do zapewnieniu udział w ATP Finals, bo jego przewaga nad 10. (a w praktyce 9.) Sinnerem wynosiłaby niemal 1200 punktów.

ATP Race. Aktualna klasyfikacja (stan na 14 października):

Novak Djoković - 8370 punktów Danił Miedwiediew - 6470 Stefanos Tsitsipas - 5650 Alexander Zverev - 5095 Andriej Rublew - 4165 Matteo Berrettini - 4000 Casper Ruud - 3015 Rafael Nadal - 2985 Hubert Hurkacz - 2955 Jannik Sinner - 2595

Do końca sezonu odbędzie się tylko jeden turniej rankingi ATP 1000 (Paryż). Zawodnicy będą mieli okazję także w jednym turnieju ATP 500 w Wiedniu oraz kilku mniejszych rangi ATP 250. ATP Finals odbędzie się natomiast w dniach 9-13 listopada w Mediolanie.

Iga Świątek blisko, coraz bliżej! Przełom w karierze

Gdzie i kiedy oglądać mecz Hubert Hurkacz - Grigor Dimitrow? Transmisja TV, stream online

Pojedynek Huberta Hurkacza z Grigorem Dimitrowem odbędzie się w czwartek 14 października. Obaj tenisiści powinni pojawić się na korcie około godziny 21:30 czasu polskiego. Transmisję tego spotkania będzie można oglądać na antenie Polsatu Sport oraz online w aplikacji Polsat Box Go. Relację na żywo będzie można śledzić także na portalu Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.