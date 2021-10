Znamy rywala Huberta Hurkacza w 1/4 Indian Wells. Sensacyjny zwrot akcji

Walcząc o awans do ćwierćfinału w Indian Wells i zdobycie kolejnych cennych punktów w rywalizacji o turniej ATP Finals w Turynie dla najlepszych ośmiu tenisistów w 2021 roku, Hubert Hurkacz grał z 23. zawodnikiem światowego rankingu - Rosjaninem Asłanem Karacewem. Obaj zawodnicy spotkali się kilkanaście dni temu w San Diego, wówczas lepszy był Karacew, który zwyciężył 5:7, 6:4, 6:2.

Tym razem Polak wziął srogi rewanż za tamtą porażkę i bardzo szybko rozprawił się z Rosjaninem. Po nieco ponad 60 minutach Hurkacz rozbił Karacjewa 6:1, 6:3 i mógł czekać na rywala. W pojedynku Miedwiediewa (ATP. 2) z Dimitrowem (ATP 28.) faworytem był ten pierwszy. Rosjanin był najwyżej rozstawionym zawodnikiem w tym turnieju.

Hurkacz jak błyskawica! Wchodzi do ćwierćfinału w 64 minuty! Demolka

Hubert Hurkacz poznał rywala w Indian Wells. Gregor Dimitrow sprawił gigantyczną sensację

Przez sporą część meczu Miedwiediew udowadniał wyższość nad Dimitrowem. W pierwszym secie Miedwiediew szybko uzyskał przełamanie i to wystarczyło, żeby wygrać pierwszego seta 6:4. W drugim wydawało się, że Dimitrow jest już na deskach i w ciągu kilkunastu minut mecz zakończy się wygraną Miedwiediewa. Rosjanin prowadził już 4:1 i na dodatek serwował. I tu zaczął się jego koszmar. Miedwiediew nie wygrał już żadnego gema przy swoim serwisie. W ogóle nie wygrał już żadnego gema w drugim secie. Pięć partii z rzędu padło łupem Bułgara, który w niesamowity sposób wrócił do gry. Łącznie w tym secie oglądaliśmy aż siedem przełamań.

W trzeciej partii Dimitrow pokazał przeciwnikowi, w jaki sposób dowozi się wygraną w secie w takiej sytuacji, jaką miał Rosjanin. Bułgar wyszedł na prowadzenie 4:1 i on już go nie oddał. Ostatecznie wygrał cały mecz 4:6, 6:4, 6:3 i to on będzie rywalem Huberta Hurkacza (ATP 12.) w ćwierćfinale turnieju. Mecz zaplanowano na czwartek na godzinę 21:30.

