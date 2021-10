Andy Murray spada coraz głębiej w przepaść rankingu ATP

Andy Murray (121. ATP) spadnie o co najmniej 50 miejsc w światowym rankingu ATP. Co prawda Brytyjczyk uzyska kilka dodatkowych punktów za wygrane w dwóch pierwszych rundach Indian Wells, ale jego straty wylicza się na 250 pkt. Szanse na wygraną turnieju ATP 1000 Masters pogrzebał Alexander Zverev (4. ATP), który pokonał Murraya w 3. rundzie turnieju 6:5, 7:6 (4).

REKLAMA

Zobacz wideo Polska siła tenisa. Hubert Hurkacz i Iga Świątek robią furorę, a ile zarabiają?

Andy Murray daleko w rankingu. Niezbyt dobra passa tenisisty od 2019 roku

Brytyjskie media słusznie zauważyły, że Andy Murray już od dłuższego czasu nie wygrał żadnego z turniejów rangi ATP. Po raz ostatni miało to miejsce w październiku 2019 roku, gdy był najlepszy na European Open w Antwerpii (Belgia). Od tego czasu 34-letni tenisista startował w turniejach w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Francji czy Holandii. W większości przypadków kończył swoje zmagania na drugiej lub trzeciej rundzie.

Hubert Hurkacz zarobił ogromne pieniądze i walczy o jeszcze większe. Fortuna

Murray startował również w tegorocznym Wimbledonie - odpadł w 1/16 finału po przegranej z Denisem Shapovalovem (13. ATP) 4:6, 2:6, 2:6 oraz w US Open - przegrana w pierwszej rundzie ze Stefanosem Tsitsipasem (3. ATP) 6:2, 6:7(7:9), 6:3, 3:6, 4:6. Brytyjczyk oznajmił, że po ostatniej przegranej w Indian Wells nie zamierza startować w Pucharze Davisa. Murray przyznał, że są zawodnicy, którzy bardziej zasługują na start.

Polska wywalczyła awans w Pucharze Davisa! Dziewiąte zwycięstwo z rzędu

- Przez późne zakończenie i wczesny wyjazd do Australii, a do tego moim harmonogramem od teraz do końca roku, będę musiał odpocząć. Zrobić sobie przerwę i dać mojemu ciału szansę na oddech. Chcę się upewnić, że poza sezonem spędzę jak najwięcej czasu z moją rodziną, ponieważ ostatnio przebywałem z dala od nich. Tak będzie również, gdy udam się do Australii - powiedział Murray cytowany przez "The Sun".