Boniek obejrzał mecz Polek na Euro. Napisał szczerze, co myśli

Zbigniew Boniek dołączył do grona pozytywnych głosów po debiucie piłkarskiej reprezentacji Polski na kobiecych mistrzostwach Europy. Biało-Czerwone nie przyniosły wstydu - co więcej - w meczu z faworyzowanymi Niemkami walczyły do upadłego i z pewnością skradły wiele kibicowskich serc. Oto jak starcie podsumował były prezes PZPN.