Niemcy w szoku po meczu z Polską z Euro 2025. "Słabo"

Niemieckie media są jednomyślne w ocenach po meczu z Polską. Taki Kicker pisze wprost, że to było "ciężko wywalczone zwycięstwo", co potwierdzają także inne dzienniki. Ponadto serwisy wskazują wprost, że ten triumf został "przyćmiony" przez to, co stało się w 40. minucie meczu.