Hubert Hurkacz walczy o półfinał Indian Wells! Gdzie i kiedy oglądać pojedynek z Dimitrowem? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Hubert Hurkacz idzie jak burza i pewnie pokonuje kolejne rundy turnieju Indian Wells Masters. W środę Polak w ekspresowym tempie uporał się z Rosjaninem Asłanem Karacjewem w IV rundzie pokonując go w dwóch setach 6:1, 6:3 w ciągu zaledwie 64 minut. - To był dobry występ z mojej strony. Dobrze returnowałem i odgrywałem wiele piłek. Zdobyłem też wiele łatwych punktów serwisem, a to było bardzo ważne - powiedział Hubert Hurkacz po środowym triumfie portalowi atptour.com.

REKLAMA

Zobacz wideo Polska siła tenisa. Hubert Hurkacz i Iga Świątek robią furorę, a ile zarabiają?

W poprzednich rundach Polakowi szło równie dobrze co z Karacjewem. Rywalizację w Kalifornii 24-latek rozpoczął od pokonania Australijczyka Alexeia Popyrina, a w kolejnej rundzie wyeliminował Amerykanina Francesa Tiafoe. Polski tenisista w dalszym ciągu nie stracił jeszcze ani jednego seta.

Andy Murray spada coraz głębiej w przepaść rankingu ATP

Huber Hurkacz przed szansą na półfinał. Rywalem sensacyjny pogromca wicelidera rankingu ATP

W ćwierćfinale turnieju Indian Wells Masters Hubert Hurkacz zmierzy się z Grigorem Dimitrowem. Bułgar w IV rundzie sprawił ogromną sensację pokonując wicelidera rankingu ATP Daniiła Miedwiediewa 4:6, 6:4, 6:3. Najbliższy rywal Polaka potrafił odwrócić losy spotkania po przegranej w pierwszym secie i wykorzystać błędy dużo wyżej notowanego rywala.

W poprzednich rundach Grigor Dimitrow wyeliminował Niemca Daniela Altmaiera i Amerykanina Reilly'ego Opelkę. Pojedynek Bułgara z Hubertem Hurkaczem będzie pierwszym spotkaniem obu tenisistów. 30-latek na pewno przewyższa Polaka przede wszystkim doświadczeniem. Na swoim koncie ma już osiem triumfów w turniejach rangi ATP czy też trzy półfinały Wielkich Szlemów. W ostatnim czasie prezentuje znakomitą formę i doszedł, chociażby do półfinału w San Diego, gdzie Hurkacz odpadł już w IV rundzie.

Hubert Hurkacz zarobił ogromne pieniądze i walczy o jeszcze większe. Fortuna

Gdzie i kiedy oglądać mecz Hubert Hurkacz - Grigor Dimitrow? Transmisja TV, stream online

Pojedynek Huberta Hurkacza z Grigorem Dimitrowem odbędzie się w czwartek 14 października. Obaj tenisiści powinni pojawić się na korcie około godziny 21:30 czasu polskiego. Transmisję tego spotkania będzie można oglądać na antenie Polsatu Sport oraz online w aplikacji Polsat Box Go. Relację na żywo będzie można śledzić także na portalu Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.