Hubert Hurkacz zarobił ogromne pieniądze i walczy o jeszcze większe. Fortuna

Hubert Hurkacz znakomicie radzi sobie na kortach w Kalifornii w turnieju Indian Wells. Polak ma na rozkładzie już trzech rywali i w żadnym pojedynku nie stracił choćby jednego seta, a w czwartek zagra z Grigorem Dimitrowem o półfinał turnieju. Każde zwycięstwo Polaka nie tylko zbliża go do upragnionego awansu do WTA Finals, a także sprawia, że zarobił sporo pieniędzy za występy w imprezie nazywanej piątą lewą Wielkiego Szlema.

Po awansie do ćwierćfinału turnieju w Indian Wells Hurkacz ma na koncie już 175 tysięcy dolarów (ok. 690 tysięcy złotych), a w przypadku awansu do półfinału albo ewentualnego finału zarobki będą zdecydowanie większe. Gdyby Polak dotarł do półfinału, wzbogaciłby się o 335 tys. dolarów (ok. 1 miliona 320 tysięcy złotych), a za udział w wielkim finale zainkasowałby aż 640 tys. dolarów (ok. 2 milionów 520 tysięcy złotych). Natomiast, jeśli Polak wygrałby całą imprezę, to na jego konto wpłynęłoby ponad 1 milion 200 tysięcy dolarów, co w przeliczeniu na polskie złotówki daje imponujące 4 milionów 760 tys. złotych.

Polak walczy również o występy w ATP Finals, gdzie zagra ośmiu najlepszych tenisistów z rankingu ATP. Obecnie Hurkacz zajmuje dziewiąte miejsce, które gwarantuje w nim grę, gdyż będący przed nim Rafael Nadal nie wystąpi do końca sezonu. Jeśli Polak pokona Dimitrowa, doda do swojego konta kolejnych 180 punktów, będzie ich miał 3135, dzięki czemu wyprzedzi Nadala oraz Ruuda i awansuje na siódme miejsce w rankingu ATP Race. Siódma pozycja to maksimum, jakie Hurkacz będzie mógł ugrać w Indian Wells. Jeśli zawodnik wygrałby cały turniej, będzie mieć na koncie 3775 punktów. Gdyby tak się stało, znacznie przybliżyłby się do zapewnieniu udział w ATP Finals, bo jego przewaga nad 10. (a w praktyce 9.) Sinnerem wynosiłaby niemal 1200 punktów.

Hubert Hurkacz gra o półfinał Indian Wells. Gdzie i kiedy oglądać?

Pojedynek Huberta Hurkacza z Grigorem Dimitrowem odbędzie się w czwartek 14 października. Obaj tenisiści powinni pojawić się na korcie około godziny 21:30 czasu polskiego. Transmisję tego spotkania będzie można oglądać na antenie Polsatu Sport oraz online w aplikacji Polsat Box Go. Relację na żywo będzie można śledzić także na portalu Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.