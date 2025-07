Było już po meczu. Trener Niemiec ogłosił złe wieści. "Gorzko okupione"

Nie było niespodzianki w inauguracyjnym meczu Polek na kobiecym Euro. Choć debiutujący w imprezie tej rangi zespół Niny Patalon w starciu z ośmiokrotnymi mistrzyniami Europy skazywany był na pożarcie, ostatecznie zdołał się postawić. Przez całą pierwszą połowę prezentował się bardzo dobrze i remisował 0:0. Niestety po zmianie stron dostał dwa mocne ciosy ze strony Jule Brand i Lei Schuller i ostatecznie przegrał 0:2.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakub Kosecki odpowiada hejterom kobiecej reprezentacji Polski: To są największe leszcze!

Tak trener reprezentacji Niemiec skomentował mecz z Polską

Mimo że wynik oddala naszą reprezentację od awansu do ćwierćfinału, w polskich szeregach nadal panuje spory optymizm. - Wynik nie cieszy, ale jeśli chodzi o dyscyplinę, to to, jak zespół się wspierał przez całe 90 minut, zasługuje na to, by być w pewien sposób zadowolona - chwaliła swoje zawodniczki nasza trenerka Nina Patalon. Po spotkaniu głos zabrał także selekcjoner Niemiec Christian Wuck.

- Podczas przerwy powiedziałem, że powinniśmy trzymać się planu i zachować spokój. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku. Ale wiemy, że możemy grać o wiele lepiej - powiedział na konferencji prasowej. Następnie wypowiedział się na temat Giulii Gwinn, która opuściła murawę z powodu kontuzji. Szkoleniowiec nie ukrywa, że uraz może być poważny.

- Zwycięstwo było gorzko okupione. Po meczu zeszliśmy do szatni i przytuliliśmy Giulię. Jutro będzie rezonans magnetyczny. Jej kolano jest uszkodzone. Trzymamy kciuki, żeby jednak nie było to aż tak poważne. W przeszłości dwa razy zerwała więzadła, teraz znów uszkodziła kolano. Można być w szoku. Nie chcemy nic spekulować - dodał.

Do końca fazy grupowej Polkom pozostały jeszcze dwa mecze. We wtorek 8 lipca zagrają przeciwko reprezentacji Szwecji, a 12 lipca zmierzą się z Danią. Awans do ćwierćfinału wywalczą dwie najlepsze drużyny w grupie.