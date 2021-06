Obrończyni tytułu nie zagra na Wimbledonie! Świątek ubywa groźna rywalka

Halep nie weźmie udziału w tegorocznej edycji Wimbledonu. Na Instagramie zamieściła wpis, w którym wyjaśniła powody takiej decyzji.

REKLAMA

Zobacz wideo "Iga Świątek uczy się od Mattek-Sands. W przyszłości mogą wygrać jakiegoś szlema"

Pogromczyni Igi Świątek pokonana! Kolejne niespodzianki w Eastbourne

Halep wycofała się z Wimbledonu. "Z wielkim smutkiem ogłaszam"

- Z wielkim smutkiem ogłaszam wycofanie się z mistrzostw, ponieważ nie wyleczyłam w pełni kontuzji łydki. Dałam z siebie wszystko, co miałam, aby być gotową do gry w Wimbledonie i po tak wyjątkowych wspomnieniach sprzed dwóch lat byłam podekscytowana i zaszczycona, że mogę grać na tych pięknych kortach jako obrończyni tytułu. Niestety moje ciało nie współpracowało i będę musiała zachować to uczucie na przyszły rok - napisała.

Mogę szczerze powiedzieć, że jestem naprawdę przygnębiony i zdenerwowany koniecznością podjęcia tej decyzji. Ten okres był trudny, ale pominięcie dwóch ostatnich Major uczyniło go jeszcze trudniejszym psychicznie i fizycznie. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość, ale mam nadzieję, że dzięki niej będę silniejszą osobą i sportowcem. Dziękuję wszystkim w Wimbledonie za zrozumienie i wsparcie - dodała Halep.

Rok temu z powodu pandemii koronawirusa turniej wielkoszlemowy Wimbledon nie odbył się, a dwa lata temu Halep wygrała imprezę.

To kolejna rywalka, która ubywa Idze Świątek. Wcześniej wycofała się Naomi Osaka. Iga Świątek i Hubert Hurkacz zostali rozstawieni w głównych drabinkach singla. Organizatorzy Wimbledonu 2021 w środę podali numery wszystkich uczestników turnieju. Świątek przystąpi do rywalizacji z ósemką. To wynik absencji Japonki Naomi Osaki, która wycofała się z rozgrywek. Hubert Hurkacz z kolei wystąpi z numerem 15. Na imprezie wśród mężczyzn zabraknie Rafaela Nadala.

Ula Radwańska walczy o awans do drabinki głównej Wimbledonu. Odpadły dwie inne Polki i Kamil Majchrzak

W kwalifikacjach do Wimbledonu wciąż walczy Urszula Radwańska (233. WTA). Nie powiodło się za to w półfinale kwalifikacji dwóm pozostałym Polkom. Katarzyna Kawa (133. WTA) przegrała z Rosjanką Witaliją Djaczenko (150. WTA) 5:7, 1:6, a Magdalena Fręch (145. WTA) uległa Australijce Arinie Rodionowej (149. WTA) 5:7, 5:7.

Nie udało się również awansować do turnieju głównego Wimbledonu Kamilowi Majchrzakowi (105. ATP). Polak po trzygodzinnym pojedynku przegrał z Chilijczykiem Marcelo Tomasem Barriosem (210. ATP) 4:6, 6:4, 6:7 (4:7), 3:6.