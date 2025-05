Trzy lata i koniec! Oto najczarniejszy scenariusz Świątek w Paryżu

Przed rozpoczęciem Rolanda Garrosa Iga Świątek spadła na piąte miejsce w rankingu WTA, najniższe od ponad trzech lat. To efekt tego, że nie obroniła 2000 punktów wywalczonych przed rokiem w Madrycie i Rzymie. W stolicy Hiszpanii odpadła w półfinale, a we Włoszech już w trzeciej rundzie, co było sensacją.

Świątek nie jest faworytką Rolanda Garrosa

Obrona tytułu na kortach Rolanda Garrosa w tym roku będzie prawdopodobnie najtrudniejszą w całej dotychczasowej karierze Świątek. Zanotowała spadek w rankingu, jest w gorszej formie, niemalże na każdym turnieju w tym sezonie odpadała po bardzo słabym meczu. Brakuje finału od zeszłorocznego RG. Do tego sprawa dopingowa, która odbiła się na psychice zawodniczki, a także śmierć dziadka, którą mocno przeżyła. Świątek ma za sobą trudny, kryzysowy okres. Dlatego Associated Press nie umieściło Polki w gronie głównych pretendentek do wygrania RG.

Agencja wskazała trzy inne tenisistki - Arynę Sabalenkę, Coco Gauff i Jasmine Paolini. Białorusinka to liderka rankingu i zwyciężczyni turnieju w Madrycie. Włoszka wygrała rywalizację w Rzymie, natomiast Amerykanka to finalistka obu imprez.

Przed turniejem Madison Keys stwierdziła, cytowana przez kanadyjski portal castanet.net, że "jest 20 różnych zawodniczek, których wygrana w turnieju nie byłaby zaskoczeniem. Nie ma Sereny Williams w każdym losowaniu, gdzie po prostu zakładasz, że wygra". Portal uważa, że podobny status w ostatnich latach przed wielkoszlemowym turniejem w Paryżu miała Świątek, ale w tym roku go straciła, dlatego można spodziewać się dość szybkiego odpadnięcia.

"Przez jakiś czas utrzymywała ten status, ale od zeszłorocznego triumfu w Paryżu przeszła przez trudny okres. Nie dość, że nie podniosła od tego czasu żadnego trofeum, to jeszcze nie dotarła do finału — a nawet korty ziemne stwarzają jej problemy" - czytamy.

W czwartek odbyło się losowanie turniejowej drabinki. W pierwszej rundzie Świątek zagra ze Słowaczką Rebeccą Sramkovą. Polka ma dość trudną drogę do końcowego triumfu. W drugiej rundzie może zagrać z Emmą Raducanu, w trzeciej z będącą w dobrej dyspozycji Martą Kostiuk, a w czwartej może trafić na kogoś z trójki Jelena Rybakina/Jelena Ostapenko/Belinda Bencić. W ćwierćfinale mogłaby na nią czekać Paolini, w półfinale Sabalenka, a w finale Gauff, Jessica Pegula, Madison Keys lub Mirra Andriejewa.

Roland Garros rozpocznie się w niedzielę 25 maja i potrwa do 8 czerwca.