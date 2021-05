Iga Świątek pochwaliła się nową rakietą. Zaprojektowana specjalnie dla niej

Iga Świątek 30 maja stanie do rywalizacji w wielkoszlemowym turnieju na kortach Rolanda Garrosa. Polka będzie bronić sensacyjnie wywalczonego przed rokiem tytułu. Zadanie nie będzie łatwe, ale Świątek jest jedną z największych faworytek turnieju. Kilkanaście dni temu odniosła zwycięstwo w turnieju rangi WTA 1000 w Rzymie, co dało jej pierwszy w karierze awans do najlepszej dziesiątki rankingu. Na początku roku zwyciężyła w turnieju WTA 500 w Adelajdzie.

W czwartek w Paryżu rozlosowane zostały pary 1. rundy turnieju. Wiemy już, że pierwszą rywalką Świątek będzie Kaja Juvan (101 WTA). Słoweńska tenisistka to przyjaciółka naszej zawodniczki. Jako juniorki Świątek i Juvan występowały razem w deblu, zdobyły też medal młodzieżowych igrzysk olimpijskich w Buenos Aires. Na zwyciężczynie tej pary w 2. rundzie czekać będzie lepsza z duetu Rebbeca Peterson i Shelby Rogers.

Przygotowania do turnieju idą pełną parą. W mediach społecznościowych Iga Świątek pochwaliła się nową rakietą. Na uchwycie widnieje własnoręczny podpis Polki. "Między treningami już w Paryżu mam dla Was newsa. Jestem wdzięczna mogąc grać rakietą z własnym podpisem, stworzoną dla mnie" – napisała na Twitterze Iga Świątek. Zamieściła też krótki filmik, który prezentuje nowy sprzęt polskiej tenisistki – rakietę Tecnifibre T-Rebound 298.

- Zwyciężczyni zeszłorocznego paryskiego Wielkiego Szlema będzie bronić tytułu wyposażona w rakietę zaprojektowaną specjalnie dla niej. Przetestowana, wybrana i podpisana przez Igę Świątek – czytamy na stronie producenta, firmy Tecnifibre. – Lubię moją rakietę, jej specyfikacja jest idealna do mojej gry. Podoba mi się design, jestem dumna zwłaszcza z tego, że istnieje na niej mój podpis. Rakieta daje mi dużo pewności siebie – powiedziała Świątek, cytowana przez oficjalną stronę producenta.

Turniej na kortach Rolanda Garrosa rozpocznie się 30 maja. Tego samego dnia do rywalizacji przystąpi Iga Świątek. Oprócz niej w drabince głównej zobaczymy również Magdę Linette, Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka. Do tego grona może dołączyć Magdalena Fręch, która w piątek wystąpi w finale kwalifikacji.

