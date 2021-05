Iga Świątek i Hubert Hurkacz mogą zarobić fortunę na Roland Garros. Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA, stream]

Turniej wielkoszlemowy Roland Garros zbliża się wielkimi krokami. Rozpocznie się on już 30 maja i potrwa do 13 czerwca. W rywalizacji kobiet tytułu będzie broniła nasza tenisistka - Iga Świątek, która wygrała poprzednią edycję odbywającą się wyjątkowo jesienią z powodu pandemii Covid-19. Wśród mężczyzn najlepszy był w zeszłym roku Hiszpan Rafael Nadal, dla którego był to już 13 triumf w tym turnieju.

Spośród reprezentantów Polski udział w turnieju głównym mają zapewniony Iga Świątek, Magda Linette, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Oprócz nich piątka Polaków wzięła udział w eliminacjach, które trwają od poniedziałku. Spośród nich tylko Magdalena Fręch dotarła do piątkowego finału kwalifikacji, w którym zmierzy się z Rumunką Iriną Marią Barą. Pozostała czwórka - Urszula Radwańska, Maja Chwalińska, Katarzyna Kawa i Kacper Żuk pożegnała się już w pierwszej rundzie.

Pula nagród Roland Garros 2021. Ile mogą zarobić polscy tenisiści?

W puli nagród rozpoczynającego się w niedzielę wielkoszlemowego Roland Garros na kortach ziemnych jest 38 milionów euro. Triumfatorzy rywalizacji w grze pojedynczej zarobią w Paryżu po 1,6 miliona euro, czyli ponad 7,2 miliona złotych. Jest to ogromna kwota nawet jak na warunki panujące w tenisie. Dla porównania Iga Świątek za niedawny triumf w turnieju WTA w Rzymie zainkasowała "zaledwie" 178 tysięcy euro. Suma przeznaczona na premie i tak zmalała w porównaniu do tej, jaka była w poprzedniej edycji. Zwycięzcy singlowych zmagań dostali wówczas czeki na 2,3 miliona, a finaliści na 1,18 miliona.

Organizatorzy postanowili postawić podobnie jak w US Open zwiększyć premie na wcześniejszych etapach drabinki głównej i w kwalifikacjach. Uczestnicy pierwszej rundy w głównej drabince paryskiej imprezy w grze pojedynczej otrzymają teraz po 60 tysięcy euro, podczas gdy w ubiegłym roku mogli liczyć na 46 tys. Z każdym kolejnym etapem różnica w premiach w porównaniu do poprzedniej edycji jest coraz większa. Uczestnicy pierwszej rundy eliminacji mogą liczyć natomiast na 10 tysięcy euro premii, co jest kwotą większą o prawie połowę w porównaniu do zeszłego roku.

Pula nagród Roland Garros 2021

Zwycięzcy turnieju singla: 1,6 miliona euro

Finaliści: 800 tysięcy euro

Półfinaliści: 425 tysięcy euro

Ćwierćfinaliści: 283 tysięcy euro

4. runda: 189 tysięcy euro

3. runda: 126 tysięcy euro

2. runda: 84 tysięcy euro

1. runda: 60 tysięcy euro

Gdzie oglądać wielkoszlemowy Roland Garros 2021?

Prawa do transmisji turnieju French Open na paryskich kortach imienia Rolanda Garrosa posiada stacja telewizyjna Eurosport. Wszystkie spotkania rozgrywane w trakcie turnieju będą dostępne na antenie Eurosport 1, Eurosport 2 lub online w aplikacji Eurosport Player.