Iga Światek poznała rywalkę w 1. rundzie Roland Garros! W 1/8 finału zaczną się problemy

Już w niedzielę w Paryżu rozpocznie się wielkoszlemowy turniej tenisowy na kortach Rolanda Garrosa. W rywalizacji, która potrwa do 13 czerwca, singlowego tytułu wśród kobiet bronić będzie Iga Świątek. Polka sensacyjnie wygrała poprzednią edycję turnieju, która z powodu pandemii koronawirusa, została przesunięta na przełom września i października.

Zobacz wideo Ile zarabia Iga Świątek? To fenomen sportowy, ale też marketingowy [Studio Biznes]

W czwartek w Paryżu rozlosowane zostały pary 1. rundy turnieju. Wiemy już, że pierwszą rywalką Świątek będzie Kaja Juvan (101 WTA). Słoweńska tenisistka to przyjaciółka naszej zawodniczki. Jako juniorki Świątek i Juvan występowały razem w deblu, zdobyły też medal młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w Buenos Aires. Na zwyciężczynie tej pary w 2. rundzie czekać będzie lepsza z duetu Rebbeca Peterson i Shelby Rogers.

Polacy poznali rywali

Z racji rozstawienia w turnieju z numerem 8. Świątek dopiero najwcześniej w 3. rundzie może spotkać się z inną rozstawioną tenisistką. Jeśli na kortach Rolanda Garrosa obędzie się bez niespodzianek, to na tym etapie Polka zagra z rozstawioną z numerem 30. Anett Kontaveit.

Nie najlepsze losowanie dla Polski

Świątek znalazła się w tej samej części turniejowej drabinki co liderka rankingu WTA, Ashleigh Barty. Z nią Polka może zagrać w półfinale, wcześniej może dojść za to ponownego starcia z Sofią Kenin. Niestety, już w 1/8 finału mogą zacząć się trudne schody, bo Polka może trafić na Muguruzę. Już w 2. rundzie na Barty trafić może za to Magda Linette. Druga z Polek w turnieju w 1. rundzie zagra z Francuzką Chloe Paque, która otrzymała od organizatorów dziką kartę.

Także z tenisistą z dziką kartą zagra Kamil Majchrzak. Rywalem Polaka w 1. rundzie będzie Arthur Cazaux. Przeciwnikiem Huberta Hurkacza będzie zaś jeden z kwalifikantów. W piątek grono polskich zawodników na kortach Rolanda Garrosa może powiększyć Magdalena Fręch.