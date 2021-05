Linette zmiotła rywalkę z kortu i jest w półfinale! Wielki sukces Polki

Linette we wtorek awansowała do ćwierćfinału turnieju rangi WTA po raz pierwszy od lutego 2020 r., gdy zdobyła tytuł w Hua Hin. We wtorek Polka pokonała Alize Cornet 7:6, 3:0. Spotkanie było bardzo wyrównane, ale w drugim secie Francuzka skreczowała z powodu urazu.

Linette dość spokojnie rozpoczęła spotkanie z Julią Putincewą, rozstawioną w turnieju z "4". Obydwie tenisistki utrzymywały swoje podania do stanu 3:2 dla Polki. Wówczas serwować zaczęła Kazaszka, jednak Linette zdołała ją przełamać i bezpiecznie utrzymała przewagę do samego końca seta, wygrywając ostatecznie 6:3. Mogła wygrać jeszcze szybciej, ale Putincewa obroniła dwie piłki setowe przy własnym podaniu.

Magda Linette awansowała do półfinału!

Drugi set okazał się jeszcze lepszy dla Linette. Polka błyskawicznie przełamała Kazaszkę, wygrywając przy jej podaniu do 15. W kolejnych gemach przewaga Linette rosła, po drodze przełamując Putincewą po raz drugi, obejmując prowadzenie 4:0. Wtedy do głosu doszła Kazaszka, która zdołała odrobić jedno przełamanie. Linette odzyskała jednak kontrolę w kluczowym momencie spotkania i wygrała drugiego seta 6:3, a także całe spotkanie. Tym samym awansowała do półfinału turnieju w Strasbourgu.

Linette w półfinale zmierzy się z Soraną-Mihaelą Cirsteą, która awansowała bez wychodzenia na kort. Jej rywalka, Bianca Vanessa Andreescu poddała mecz jeszcze przed jego rozpoczęciem, wycofując się z turnieju.