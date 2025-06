Prawda wyszła na jaw. Oto co Evert powiedziała o Świątek poza kamerą

- To był bardzo trudny mecz. Czułam się jakbym grała z Jannikiem Sinnerem. Udało mi się rozkręcić. Musiałam zrobić coś, by wrócić do gry. Walczyłam, jestem bardzo szczęśliwa. Jelena nie dawała mi wiele miejsca do gry. Byłam cierpliwa, skupiona i wykorzystywałam okazje. Obie zagrałyśmy świetnie, z nią zawsze trudno się gra - powiedziała Iga Świątek (5. WTA) po wygranym meczu czwartej rundy Roland Garros z Jeleną Rybakiną (11. WTA) 1:6, 6:3, 7:5.

Na pewno w pewnym momencie kibice mogli zwątpić, gdy Świątek przegrywała 1:6, 0:2. Okazuje się jednak, że w umiejętności polskiej tenisistki wierzyła Chris Evert, co zdradził były brytyjski tenisista Tim Henman.

- Muszę oddać sprawiedliwość Chris Evert. Siedzieliśmy wszyscy wspólnie w jednym pokoju i wynik wynosił 6:1, 2:0 dla Rybakiny, aż Chrissy powiedziała: "Wciąż myślę, że Świątek może tu wrócić". I tak też się stało - powiedział Henman cytowany przez thetennisgazette.com.

- Ona [Świątek - przyp. red.] po prostu walczyła dalej. Ciągle naciskała Rybakinę, żeby wykonała to dodatkowe uderzenie, popełniła kilka niewymuszonych błędów i udało jej się dotrzeć do mety. Na tym etapie drugiego seta [po przełamaniu Rybakiny], to właśnie wtedy Świątek się otrząsnęła i zmieniła losy meczu - podsumował Henman.

W ćwierćfinale Roland Garros Iga Świątek zmierzy się z Eliną Switoliną (14. WTA). Dotychczas obie panie grały ze sobą czterokrotnie i trzy z tych meczów wygrała polska tenisistka. Ich spotkanie na paryskich kortach zostanie rozegrane we wtorek 3 maja. Relacja na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.