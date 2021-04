Hubert Hurkacz już w niedzielę zagra swój pierwszy finał turnieju rangi Masters 1000 w karierze. Jego rywalem będzie Włoch Jannik Sinner. "Hurkacz na liście pokonanych przeciwników ma już Thiema, Tsitsipasa, Rublewa, Monfilsa, Shapowałowa i Nishikoriego, a w 2018 urwał seta Djokoviciowi. W Polsce dużo brakuje mu do popularności, którą mają Robert Lewandowski, czy jego koleżanka z kortu Iga Świątek, ale chciałby się rozwijać. Nawet kosztem pokonania przyjaciela" - czytamy w dzienniku "La Stampa", który przypomina, że Hurkacz i Sinner bardzo dobrze się znają. Często razem trenują, a jeszcze tydzień temu obaj grali po tej samej stronie siatki, gdy w Dubaju doszli do ćwierćfinału debla.

Hurkacz jest pierwszym polskim tenisistą, który zagra w finale turnieju rangi Masters od czasów Jerzego Janowicza, który w 2002 roku w Paryżu przegrał w finale z Hiszpanem Davidem Ferrerem. "Wykazał się opanowaniem i wstrzemięźliwością", "Pierwszy raz w karierze pokonał dwóch graczy z top 10 w jednym turnieju", "Stał się królem newralgicznych momentów", "Straszyli, że to będzie długa noc" - to tylko niektóre z komentarzy pod adresem Hurkacza, który w półfinale pokonał Rosjanina Andrieja Rublowa (6:3, 6:4).

Hurkacz zaimponował już w poprzednich spotkaniach w Miami, gdy ograł Denisa Shapovalova, Milosa Raonicia i Stefanosa Tsitsipasa. - Występ w finale to dla mnie niesamowite osiągnięcie. Ten awans wiele dla mnie znaczy. To będzie fajne przeżycie zagrać w finale akurat z Sinnerem - mówił Hurkacz pokonaniu Rubolowa.

Po wygranej z Rosjaninem cały tenisowy świat rozpływał się nad grą Polaka. Finałowe starcie z Sinnerem będzie pierwszym od 18 lat, w którym o tytuł zmierzą się dwaj tenisiści spoza pierwszej trzydziestki rankingu ATP. Hurkacz aktualnie jest 37., a Włoch 31. Obaj po finale mocno przesuną się w klasyfikacji.

Dzięki sukcesowi w Miami w "wirtualnym" rankingu ATP Hurkacz jest już na 25. miejscu, najwyższym w karierze. Zwycięstwo z Sinnerem zbliżyłoby go do 20. pozycji, jednak starcie z Włochem nie będzie należało do łatwych, bo 19-latek to jeden z najbardziej utalentowanych tenisistów na świecie.

Gdzie i o której oglądać finał ATP Masters 1000 w Miami?

Finał pomiędzy Hurkaczem a Sinnerem odbędzie się 4 kwietnia w bardzo przystępnej godzinie dla kibiców. Początek zaplanowano na 19:00. Transmisję z tego meczu będzie można obejrzeć na kanale Polsat Sport, w aplikacji mobilnej na stronie go.cyfrowypolsat.pl i serwisie internetowym Ipla.tv. Jednorazowy dostęp do obejrzenia meczu w Ipli kosztuje pięć złotych. Relacja na żywo również na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.