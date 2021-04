Znamy godzinę i rywala Huberta Hurkacza w finale turnieju w Miami [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Hubert Hurkacz po znakomitym meczu w niespełna półtorej godziny ograł Adrieja Rublowa (6:3, 6:4) i zakwalifikował się do finału turnieju ATP Masters 1000 w Miami, który jest nazywany "piątą lewą Wielkiego Szlema”. To największy sukces w karierze Polaka. – Występ w finale to dla mnie niesamowite osiągnięcie. Ten awans wiele dla mnie znaczy – podkreślił 24-latek w pomeczowym wywiadzie.

Pierwszy Polak w finale turnieju Masters od 2012 roku. Rywalem utalentowany Jannik Sinner

Hurkacz został pierwszym polskim tenisistą, który zagra w finale, od czasów Jerzego Janowicza, który w 2002 roku grał w finale turnieju rangi Masters w Paryżu, gdzie przegrał z Hiszpanem Davidem Ferrerem. Hurkacz w meczu o tytuł w Miami zmierzy się z Jannikiem Sinnerem. Włoch jest bliskim znajomym Huberta, z którym zdarza mu się tworzyć parę deblową. – W ubiegłym tygodniu graliśmy razem w Dubaju, a teraz zmierzymy się w finale turnieju WTA 1000. To będzie fajne przeżycie – cieszył się Polak, który w nocy z piątku na sobotę wygrał dziewiąte spotkanie z rzędu.

Hurkacz świetnie radzi sobie na Florydzie, gdzie na co dzień mieszka i trenuje. – Prawdopodobnie nie poradziłem sobie z presją, z emocjami. To było kluczowe. Hurkacz był dzisiaj lepszy – powiedział Rublow.

Po wygranej z Rosjaninem cały tenisowy świat rozpływał się nad grą Polaka. Finałowe starcie z Sinnerem będzie pierwszym od 18 lat, w którym o tytuł zmierzą się dwaj tenisiści spoza pierwszej trzydziestki rankingu ATP. Hurkacz aktualnie jest 37., a Włoch 31. Obaj po finale mocno przesuną się w klasyfikacji.

Dzięki sukcesowi w Miami w "wirtualnym" rankingu ATP Hubert jest już na 25. miejscu, najwyższym w karierze. Zwycięstwo z Sinnerem zbliżyłoby go do 20. pozycji, jednak starcie z Włochem do łatwych nie będzie należało. 19-letni tenisista to jeden z najbardziej utalentowanych zawodników na świecie.

Hubert Hurkacz komentuje swój największy sukces w karierze

Gdzie i o której oglądać finał ATP Masters 1000 w Miami?

Finał pomiędzy Hurkaczem a Sinnerem odbędzie się 4 kwietnia w bardzo przystępnej godzinie dla kibiców. Początek zaplanowano na 19:00. Transmisję z tego meczu będzie można obejrzeć na kanale Polsat Sport, w aplikacji mobilnej na stronie go.cyfrowypolsat.pl i serwisie internetowym Ipla.tv. Jednorazowy dostęp do obejrzenia meczu w Ipli kosztuje pięć złotych. Relacja na żywo również na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.