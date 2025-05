"Ulubieniec" Probierza nie przyjedzie na kadrę. Oto powód

Tradycyjnie zabrakło Kamila Grabary, który rozegrał dobry sezon Bundesligi. - No i to jest skandal! To jest już skandal! Zaczynasz czytać i już musisz walić kontrę. (...) Jedyna konsekwencja w powołaniach Probierza to jest konsekwencja w niepowoływaniu Grabary - grzmiał Artur Wichniarek w kanale sportowym.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski nie przyleci na kadrę! "Emocje są ogromne"

Zaskakująca absencja "ulubieńca" Probierza

Sporym zaskoczeniem był również brak Bartłomieja Drągowskiego, który przez wielu jest nazywany "ulubieńcem" Michała Probierza. Selekcjoner współpracował z nim za czasów Jagiellonii Białystok. Jednak tym razem go zabrakło, a w kadrze oprócz Łukasza Skorupskiego, Marcina Bułki i Bartosza Mrozka pojawił się Mateusz Kochalski z Karabachu Agdam. "Nie spodziewałem się tego powołania. Przed chwilą dostałem telefon od Andrzeja Dawidziuka. Jestem w pozytywnym szoku" - powiedział bramkarz w rozmowie z Kanałem Sportowym.

Bartłomiej Drągowski rozegrał 42 mecze w tym sezonie w barwach Panathinaikosu na wszystkich frontach. Zachował w sumie 15 czystych kont. Między innymi jego postawa przyczyniła się do zakończenia zespołu przez drużynę na drugim miejscu i awansie do el. Ligi Mistrzów.

Dlatego Drągowski nie przyjedzie na kadrę

Jednak na czerwcowym zgrupowaniu, gdzie Biało-Czerwoni rozegrają mecz towarzyski z Mołdawią i eliminacyjny z Finlandią, Michał Probierz nie znalazł miejsca dla Bartłomieja Drągowskiego. Dlaczego? Więcej informacji na ten temat przekazali dziennikarze Przeglądu Sportowego Onet. "Jak udało nam się dowiedzieć, Probierz nie zdecydował się na zmianę hierarchii wśród bramkarzy, tylko golkiper z Aten walczy z urazem" - czytamy.

Zobacz też: Sensacyjny debiutant Probierza przemówił. "To teraz nieważne"

"Dokucza mu staw skokowy. To już stara kontuzja, z powodu której nie poleciał jeszcze na mundial w 2022 r." - informują dziennikarze Onetu. Mimo zaleczenia tego urazu to wciąż mu on dokuczał. Ostatecznie udało mu się dograć sezon do końca, ale już na zgrupowanie nie da rady przyjechać. "Panathinaikos ostatni mecz rozegrał 11 maja. Piłkarze dostali urlopy, a on ćwiczył, aby być w formie na zgrupowanie reprezentacji. Okazało się jednak, że nie rady wyleczyć urazu" - dodali.

Na czerwcowym zgrupowaniu zabraknie także Roberta Lewandowskiego, który swoją decyzję opisał na Instagramie. "Drodzy kibice! Biorąc pod uwagę okoliczności oraz natężenie sezonu klubowego, wspólnie z trenerem uznaliśmy, że tym razem nie wezmę udziału w czerwcowym zgrupowaniu Reprezentacji Polski. Gra w biało-czerwonych barwach zawsze była dla mnie spełnieniem marzeń, ale czasem organizm daje sygnał, że trzeba na chwilę odetchnąć. Trzymam mocno kciuki za chłopaków i wierzę, że przed nami jeszcze wiele pięknych chwil oraz celów do zrealizowania" - napisał.