Euforia po zwycięstwie Igi Świątek w Adelajdzie. "Galaktyczny poziom. To był nokaut"

Dla Świątek był to trzeci finał w karierze i drugi wygrany po październikowym triumfie w Roland Garrosie z Sofia Kenin. -Tak się wchodzi do czołowej piętnastki światowego tenisa: Iga Świątek zamieniła finał z Belindą Bencić w WTA 500 w Adelajdzie w pokaz znakomitego tenisa. Teraz przenosi się nad Zatokę Perską: przed nią tydzień odpoczynku, a potem turniej w Dubaju - napisał Paweł Wilkowicz

Zachwyty po wygranej Świątek w finale turnieju WTA 500 w Adelajdzie

– Jestem w szoku, bo nie wiedziałam, że będzie tu tylu Polaków. Dziękuję za wsparcie – mówiła Polka, trzymając pierwszy w karierze puchar za zwycięstwo w WTA Tour. Teraz przed nią tygodnie nad Zatoką Perską, ale z turnieju w Dausze w przyszłym tygodniu się wycofała, wróci do gry w Dubaju, za tydzień. A jak na wygraną Polki zareagował Twitter?

- 6:2, 6:2 po 66 minutach gry. Iga Świątek zdobywa swój pierwszy tytuł WTA 500 i od poniedziałku będzie nr 15 w rankingu WTA. Brawa dla Polki! - napisał red. naczelny magazynu "Tenisklub" Adam Romer.

Sukces Polki skomentował również prezes PZPN Zbigniew Boniek. - Brawo Iga Świątek. Różnica klasy.

Do gratulacji dołączyli się też inni, którzy byli zachwyceni grą Świątek w finale z Bencić. - Demonstracja siły Igi Świątek w finale WTA w Adelajdzie. Polka włączyła dziś tryb wielkoszlemowy i zmiotła z kortu 12. rakietę świata Belindę Bencić 6:2, 6:2. Galaktyczny poziom naszej 19-latki. Chwilami ten nierówny pojedynek wyglądał wręcz brutalnie. Iga 15. rakietą świata! - napisał Maciej Trąbski, dziennikarz Onetu.

- Iga Świątek i Naomi Osaka jak Roger Federer i Rafael Nadal - takie marzenie na najbliższe lata. Długie lata. Brawa dla Igi Świątek - napsiał nasz dziennikarz Łukasz Jachimiak.

- IGAtowe, tak jak Agnieszka Radwańska w Tokio w 2015, tak i teraz Iga pokonuje Belindę Bencic 6:2, 6:2 dla w finale turnieju WTA. Brakuje słów, żeby opisać poziom gry Polki - zachwycała się Joanna Sakowicz.

- 4 asy, 22 wygrywające uderzenia, 6 niewymuszonych błędów Igi. 59-34 w wygranych punktach. To był nokaut i to tak z trzema nokdaunami. Narożnik gdyby mógł, to pewnie rzuciłby ręcznik - napisał Hubert Błaszczyk.

Za zwycięstwo w Adelajdzie Świątek może zarobić cztery razy mniej niż za 4. rundę Australian Open

- Tempo rozwoju Świątek jest niesamowite. Ma wszystko, aby w najbliższych latach wspólnie z Osaką zdominować kobiecy tenis. I to nie jest gadanie na wyrost - napisał Dawid Celt, mąż Agnieszki Radwańskiej.

- G(IGA) IGA! Adelajda zdobyta! Iga Świątek wygrała tam turniej tenisowy w oscarowym, gigantycznie pięknym stylu! W finale Polka pokonała Szwajcarkę B. Benćić 6:2, 6:2 - to z kolei komentarz Tomasza Zimocha.