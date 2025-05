Sensacja w Paryżu! Mistrzyni US Open wyrzucona. A było już 6:2, 5:3

Bianca Andreescu osiągnęła szczyt możliwości w 2019 roku, kiedy wygrała US Open i zajmowała wówczas czwarte miejsce w rankingu WTA. Nieco wcześniej zwyciężyła również Indian Wells oraz zawody w Toronto, gdzie w finale wygrała z legendarną Sereną Williams. Ostatnie lata nie były jednak dla niej udane. W ubiegłym roku pauzowała przez wiele miesięcy z powodu kontuzji pleców. Obecny sezon rozpoczęła za to dopiero w kwietniu. I choć wystąpiła w turniejach w Madrycie oraz Rzymie, to szybko z nich odpadła.

Mistrzyni US Open odpada z Roland Garros. Fatalna seria

Kanadyjka w imponującym stylu rozpoczęła zmagania w kwalifikacjach Roland Garros i pokonała Yao Xinxin 6:0, 6:0! "Pierwszy set zakończył się po 22 minutach, a cały mecz nie trwał nawet godziny" - relacjonował Szymon Szczepanik ze Sport.pl. "To był nokaut" - dodał. Na koniec postawił dość trudne pytanie retoryczne. "Czyżby to spotkanie oznaczało, że 24-latka w końcu powraca do naprawdę wielkiej formy?" - przekazał.

Mogło tak się wydawać, zwłaszcza że w środowym spotkaniu z Nao Hibino pewnie zwyciężyła pierwszego seta 6:2. I potem w drugim prowadziła nawet 5:3. Ba, mało tego, miała piłkę meczową. Co się stało? Nie wiadomo. Kanadyjka przegrała trzy gemy z rzędu i ostatecznie fani zobaczyli tie-break. Choć mogła się podłamać, to od początku spisywała się bardzo dobrze. Prowadziła nawet 5:2. I nagle znów nie wytrzymała presji, rywalka zdobyła pięć punktów z rzędu i mogła świętować triumf.

Już na początku trzeciej odsłony Japonka wyraźnie zaznaczyła przewagę. W pierwszym gemie miała dwa break pointy, choć Andreescu udało się to obronić. Ale w piątym Kanadyjka nie była w stanie tego powtórzyć. Szybko mogła odrobić straty, gdyż miała dwa break pointy, natomiast tym razem znów nie podołała. Kolejny gem i znów nerwówka. Nagle zaczął padać deszcz, co według fanów było szansą dla Kanadyjki.

"Ma tyle szczęścia z tą przerwą. Byłoby po wszystkim, gdyby straciła serwis. Pamiętajcie, że Andreescu powinna wygrać to godzinę temu" - można było przeczytać na portalu X. Finalnie nic to jednak nie dało, gdyż końcówka należała do Japonki, która oddała rywalce tylko trzy punkty i wygrała cały mecz 2:6, 7:6 (5), 6:4.

Nao Hibino - Bianca Andreescu 2:6, 7:6 (5), 6:4

"To zdecydowanie najgorszy dzień w życiu Andreescu" - napisano. Portal edgeAl przyznał, że jak dotąd to "największa niespodzianka" podczas kwalifikacji. Przed Japonką teraz decydujący mecz o awans, w którym zmierzy się z Ellą Seidel.