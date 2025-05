Cała lista niewiadomych w reprezentacji Polski. Grbić zabrał głos

Reprezentacja Polski w siatkówce przygotowuje się w Spale do czerwcowych zmagań w pierwszej odsłonie Ligi Narodów. Ta rozpocznie się w połowie czerwca, a do tej pory kilku kadrowiczów będzie musiało wrócić do zdrowia. Siatkarze narzekają na problemy zdrowotne, a kilku z nich musiało nawet poddać się zabiegom.

Nikola Grbić zabrał głos ws. reprezentantów Polski. Mają problemy zdrowotne

Po ostatnich zmaganiach w siatkówce klubowej problemy zdrowotne mieli trzech kadrowicze - Jakub Popiwczak, Kamil Semeniuk i Norbert Huber. To oczywiście zaniepokoiło fanów reprezentacji, ale trener Grbić nieco uspokoił w tej sprawie.

- Co do Norberta Hubera ustaliliśmy, że monitorujemy sytuację i wróci, gdy będzie mógł. Celem są dla nas mistrzostwa świata, ponieważ nie wiemy, czy będzie w stanie przygotować się na koniec VNL. Jeśli chodzi o Jakuba Popiwczaka - poczuł coś podczas rozgrzewki i natychmiast ją przerwał, więc to było dobre zachowanie. Kamil Semeniuk z kolei był dostępny podczas drugiego meczu finałowego. To, że nie grał, było bardziej zapobieganiem, uniknięciem ryzyka. Gdyby jednak była taka konieczność, to by grał - wyjaśnił trener w rozmowie z TVP Sport.

Dalej Serb przekonywał, że po długim sezonie kadrowicze będą potrzebowali chwili odpoczynku i w przypadku większości z nich wystarczy na to około dwóch tygodni. Są jednak tacy, którzy musieli poddać się leczeniu.

- To samo dotyczy Jakuba Kochanowskiego, to samo dotyczy Bartłomieja Bołądzia, jak i Wilfredo Leona. Oni już wykonali procedury, które traktujemy jako profilaktyczne, pomagające im pracować przez sezon kadrowy. Jedni mieli PRP (terapia osoczem bogatopłytkowym), inni zastrzyki z kwasu hialuronowego. To małe zabiegi. Wszyscy poza Norbertem zaczną więc 2 czerwca - dodał Grbić.

Pierwsze zmagania w Lidze Narodów rozpoczną się dziewięć dni później - 11 czerwca w Xi’an. Ich rywalami będą Japonia, Turcja i Serbia.