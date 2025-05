Tyle Iga Świątek zarobiła w Madrycie. Obsypali ją złotem mimo klęski

Moglibyśmy siedzieć miesiąc i rozmyślać nad scenariuszami półfinałowego starcia między Igą Świątek a Coco Gauff, ale tego, który okazał się tym właściwym, byśmy po prostu nie wymyślili. Po ćwierćfinale z Madison Keys, gdzie Polka odwróciła losy meczu mimo porażki 0:6 w pierwszym secie, wydawało się, że dostała wreszcie impuls, na jaki czekała. Że ma zwycięstwo, które odbuduje jej pewność siebie i pokaże, iż zwłaszcza na mączce potrafi robić rzeczy nieosiągalne dla innych.

Gauff zniszczyła Świątek. Zemsta za te wszystkie porażki

Świątek potrafiła przeciwko Gauff zagrać tak, jak z Keys. Problem w tym, że mówimy o jej postawie z pierwszego seta, która w starciu z młodszą z Amerykanek "rozlała" się na cały mecz. Co poszło źle? Wszystko. I to jest najkrótsza, a zarazem najtrafniejsza analiza tego, co zobaczyliśmy. Gauff może i ma z Polką bilans 4:11, jednak czasy, w których Świątek była jej koszmarem, to już przeszłość. Coco wygrała z nią trzeci mecz z rzędu, a pierwszy raz na mączce.

Ponad milion złotych dla Świątek

Naszej reprezentantce nie udało się po raz pierwszy w tym sezonie awansować do finału turnieju WTA. Oznacza to straty w rankingu, a także mniejszą premię finansową za udział w madryckich zmaganiach. Dotarcie do półfinału daje Świątek wypłatę w wysokości 291 040 euro. W przeliczeniu na złotówki oznacza to zarobek rzędu ok. 1,245 mln złotych.

Przed wiceliderką światowego rankingu WTA teraz zmagania w Rzymie, gdzie stawki będą identyczne, jak w Madrycie. Co do turnieju w stolicy Hiszpanii, Coco Gauff zmierzy się w finale z lepszą ze starcia Aryny Sabalenki z Eliną Switoliną. Zwyciężczyni całych zmagań otrzyma 985 030 euro, czyli ok. 4,22 mln złotych.