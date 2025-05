Thurnbichler wymierzył cios w PZN. O tym będzie głośno

Thomas Thurnbichler zakończył współpracę z Polskim Związkiem Narciarskim z końcem sezonu 24/25. Adam Małysz zaoferował Austriakowi rolę trenera polskich juniorów, ale propozycja nie została przyjęta. Następcą Thurnbichlera w kadrze A został Maciej Maciusiak, natomiast Thurnbichler został ogłoszony w drugiej połowie maja br. jako trener kadry B w Niemczech. - Niestety, Thomasowi nie do końca udało się zmienić styl skakania u tych starszych zawodników - mówił Rafał Kot, członek zarządu PZN w rozmowie z Jakubem Balcerskim ze Sport.pl.

"Byłem sam". Thurnbichler wymierzył cios w Polski Związek Narciarski

Thurnbichler udzielił wywiadu portalowi skijumping.pl po rozpoczęciu pracy jako trener kadry B u naszych zachodnich sąsiadów. Austriak wrócił do momentu, w którym ważyły się jego losy w Polsce. - Wszystko było wcześniej ułożone w mojej głowie. Wiedziałem, że to koniec mojej współpracy z Polskim Związkiem Narciarskim, byłem już skoncentrowany na moich celach związanych z przyszłością. To było po prostu zamknięcie pewnego etapu. Nie było we mnie żadnych wielkich czy negatywnych emocji - powiedział.

Dlaczego tak szybko doszło do odejścia Thurnbichlera? - Jeśli federacja ma braki w strukturach, to wszystko tak się kończy. To była tego przyczyna, mówiąc krótko. Z roku na rok było coraz mniej kontaktu z prezesem Małyszem i członkami zarządu. Nigdy nie miałem ścisłego kontaktu z członkami zarządu, ale myślę, że to też była kwestia bariery językowej. Z reguły w innych krajach trener współpracuje z dyrektorem sportowym, a nie z zarządem. W Polsce tak nie było - dodał szkoleniowiec.

Potem Thurnbichler zszokował mówiąc, że "był sam jako trener". Co miał na myśli?

- W Austrii masz dyrektora sportowego, wspólne wizje, próbujecie się nawzajem napędzać, dla dobra dyscypliny. Tutaj to był bardziej bój niż współpraca. Niezależnie od poziomu, praca trenera skoczków narciarskich w Polsce jest bardzo trudna, a w ten sposób nie jest ułatwiana. Mam wrażenie, że nie ma spójnej wizji w federacji. Czasami jako trener potrzebujesz w pracy wyznaczenia kierunku, wartości, wspólnego celu. Tego brakowało - podsumował.

A co Thurnbichler powiedział o Maciusiaku, który został jego następcą? - Maciej był naprawdę dobrze współpracującym trenerem. Świetnie wykonywał swoją robotę, w pełni zorganizowany sposób. Idealnie wywiązywał się z roli asystenta, bardzo dobrze mi się z nim pracowało - przekazał Austriak.