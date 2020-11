Iga Świątek znów najlepsza! Kibice z całego świata nie mieli wątpliwości

Początek października był dotychczas najlepszym okresem w karierze Igi Świątek. Polka wygrała turniej w Paryżu, po drodze pokonując m.in. Simonę Halep, a w finale Sofię Kenin. Wielki triumf w wielkim stylu. W siedmiu spotkaniach Świątek nie przegrała ani jednego seta. W takim wieku tak imponująco wygrywała ostatnio w Wielkim Szlemie Monica Seles na początku lat 90. Nic więc dziwnego, że Świątek otrzymała właśnie kolejne wyróżnienie, tym razem od kibiców.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek wygrała turniej i zakład. Czy jej trener... wydepiluje klatkę piersiową?

Nagroda dla Świątek

Polka została wybrana przez fanów z całego świata głosujących na stronie wtatennis.com najlepszą tenisistką października. Obok niej nominowane były także Kenin i Aryna Sabalenka. Druga to triumfatorka niedawnego turnieju w Ostrawie, gdzie w finale pokonała Wiktorię Azarenkę.

Iga Świątek może niedługo rozbić bank. "Takiego zawodnika trzeba wykorzystać globalnie"

Świątek podziękowała za wyróżnienie na Twitterze.

W 2020 roku nagrodę miesiąca zdobywały: Sofia Kenin (styczeń), Simona Halep (luty i sierpień) oraz Naomi Osaka (wrzesień). Kilka tygodni temu Świątek otrzymała także wyróżnienie dla tenisistki, dla której wrzesień był miesiącem przełomowym. To pod koniec września rozpoczęła udział w zwycięskim Roland Garros.

Świątek po zwycięstwie w Paryżu awansowała na 17. miejsce w rankingu WTA. Nigdy wcześniej nie była tak wysoko sklasyfikowana w tym zestawieniu. Jest obecnie najlepszą polską tenisistką, bo Magda Linette znajduje się na 40. pozycji.

Rywalki są przerażone grą Igi Świątek. "Jesteśmy zgubione"

Czy Świątek zdominuje rozgrywki?

Wielu zastanawia się, czy Świątek zdoła utrzymać się na stałe w czołówce. Wątpliwości nie ma Paweł Ostrowski, były trener m.in. Marty Domachowskiej i Angeliki Kerber. - Szanse są na to wielkie. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Po pierwsze, dobrze by pandemia przestała się tak rozwijać, bo tenis na niej strasznie cierpi. Miejmy nadzieję, że imprezy sportowe będą się odbywać, także w tenisie. Zakładając, że rozgrywki wrócą, Igę stać na kolejne zwycięstwa. Dużo będzie zależeć od jej przygotowania do kolejnego sezonu. Bardzo dobrze postąpiła, że po Roland Garros zakończyła sezon. Ma czas na regenerację i przygotowania do 2021 roku. Jeśli turnieje będą odbywać się normalnie, jestem przekonany, że Iga na stałe zagości w czołówce - mówi Ostrowski w rozmowie ze Sport.pl.