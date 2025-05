- Nie ukrywam, że mam ofertę przedłużenia kontraktu o dwa lata, ale muszę zdecydować wraz z rodziną, co jest dla nas najlepsze. Nasze życie nie kręci się tylko wokół Wojtusia. Większość decyzji w moim domu podejmuje żona, czego się nie wstydzę. Te związane z piłką nożną na ogół podejmowałem ja, ale to sytuacja niestandardowa - mówił Wojciech Szczęsny o sytuacji kontraktowej w Barcelonie.

Umowa bramkarza obowiązuje do 30 czerwca, a zdaniem hiszpańskich mediów ten nie spotkał się jeszcze z dyrektorem sportowym klubu. Deco, a także fani Barcelony oczekują na decyzję bramkarza, która ma zapaść w najbliższych dniach.

Joan Laporta przemówił ws. kontraktu Wojciecha Szczęsnego z FC Barceloną. "Chcemy"

W przeszłości o umowie Szczęsnego mówił Deco, sam bramkarz również szczerze przekazał, jak widzi sytuację, a teraz głos w tej sprawie postanowił zabrać Joan Laporta. Prezydent klubu został zapytany o Polaka podczas rozmowy z dziennikiem "La Vanguardia"

- Chcemy, żeby został - zaczął zdecydowanie Laporta. - Widzieliśmy, jak celebrował ostatnią wygraną z papierosem. Zobaczyłem, że on też chce zostać - dodał prezydent Barcelony. Jest więc przekonany, że uda się skusić 35-latka do pozostania w stolicy Katalonii.

A co jeśli Szczęsny postanowi odejść? - Mamy również dobrych bramkarzy w rezerwach i drużynach juniorskich - podsumował Laporta. Co oczywiste, trener Hansi Flicka ma również do dyspozycji Marca-Andre ter Stegena i Inakiego Penę. Jeśli Szczęsny zostanie w zespole, to Pena ma pożegnać się z klubem tego lata.

FC Barcelona w niedzielę 18 maja o 19:00 zmierzy się z Villarrealem, a trener Hansi Flick postawi prawdopodobnie na ter Stegena. Katalończycy mają już pewne mistrzostwo Hiszpanii, więc Szczęsny nie musi stawać na wysokości zadania.