Iga Świątek pokazała fragment rozmowy z Nadalem. "Wróć tam koniecznie!"

Iga Świątek i Rafael Nadal nie stracili ani jednego seta w wielkoszlemowym turnieju French Open, sięgając po tytuły w singlu kobiet i mężczyzn. Kilkanaście dni po zakończeniu Roland Garros Polka w końcu spełniła jedno ze swoich marzeń i udało się jej porozmawiać z hiszpańskim królem kortów ziemnych z Paryża i jednym z najlepszych tenisistów w historii.

Świątek opublikowała fragment rozmowy online z Nadalem. "Potrenujemy razem"

Polka pogratulowała Hiszpanowi, ale jak mówił w rozmowie ze Sport.pl trener Polki, Piotr Sierzputowski, do teraz czekała, aż się odwdzięczy. W środę na Instagramie Świątek zamieściła fragment wyjątkowej rozmowy z Nadalem, który wcześniej nie miał okazji pogratulować Polce po wygraniu przez nią pierwszego Wielkiego Szlema w karierze.

- Chciałbym ci pogratulować, bardzo się cieszę, że wygrałaś. Nie miałem okazji zrobić tego wcześniej. Grałaś bardzo dobrze - powiedział Nadal do Świątek. - Pracuj dalej. Jak się masz? Odpoczęłaś trochę? - kontynuował Hiszpan.

- Tak. Byliśmy nad polskim morzem, żeby nieco odpocząć, a teraz wracam do pracy. Potem przygotowania do sezonu, po których zagram w Australian Open i pewnie tam wreszcie się zobaczymy. Nigdy wcześniej ze sobą nie rozmawialiśmy. Byłam nawet kilka lat temu w twojej akademii i rozmawiałam z twoim wujkiem, ale nie miałam okazji pogadać z tobą i to trochę dziwne - mówiła Polka.

- Wróć tam koniecznie, wtedy potrenujemy razem! - odpowiedział Hiszpan. - Byłoby wspaniale! - podkreślała wyraźnie podekscytowana polska tenisistka.

Wcześniej Polka napisała na Twitterze: "OMG, spotkałam się online z Rafaelem Nadalem (przepraszam za niefortunne zdjęcie). Marzenia się spełniają".