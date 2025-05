Grbić podjął decyzję ws. Kurka. "Powiedziałem mu"

36-latek pełni funkcję kapitana reprezentacji Polski od czerwca 2022 roku, przejmując opaskę po Michale Kubiaku. Ta zmiana zbiegła się także z roszadą na stanowisku trenera kadry, gdyż na początku 2022 roku Vitala Heynena zastąpił Nikola Grbić.

Blisko trzy i pół roku pracy Grbicia zamieniło się w pasmo sukcesów. Pod jego wodzą Biało-Czerwoni wywalczyli trzy medale Ligi Narodów (w tym złoty w 2023 r.), wicemistrzostwo świata i mistrzostwo Europy. Wreszcie podczas igrzysk w Paryżu udało im się przełamać klątwę ćwierćfinału i zdobyć srebrny medal.

Kurek nie chciał być już kapitanem? "Drenuje to z zawodników energię"

Bartosz Kurek był kapitanem każdej z tych drużyn. Prawdziwym liderem na boisku, a dla wielu młodszych kolegów także mentorem. Sam zainteresowany nieraz czuł, jak wielkim ciężarem wiąże się sprawowanie tej funkcji. Doszło nawet do tego, że siatkarz zastanawiał się nad oddaniem opaski.

- Bycie kapitanem ma swój splendor i urok. To fajne momenty, ale są też takie, kiedy drenuje to z zawodników energię. To jedna rzecz, a druga... Kapitan musi być przede wszystkim zaakceptowany przez drużynę, przez grupę. Decydowanie samemu sobie o takich rzeczach to moim zdaniem błędne koło - tłumaczył w rozmowie z Agnieszką Niedziałek ze Sport.pl Kurek.

- Dla Bartka ta rola to zbyt duże obciążenie. On jest zbyt odpowiedzialny. Ma podejście, że reprezentacja i polska federacja dały mu tyle, że chce zrobić wszystko, by się odpłacić. Dotyczy to np. wszelkich zobowiązań marketingowych - głosił z kolei Nikola Grbić, który na łamach Sport.pl po raz pierwszy powiedział o problemach dotyczących Kurka jako kapitana kadry.

Selekcjoner rozwiał wątpliwości. "Będzie nim "Kuraś""

Grbić w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" wyjaśnił jednak, że w nadchodzącym sezonie gry reprezentacyjnej nie planuje zmiany kapitana kadry.

- Będzie nim "Kuraś" [pseudonim Kurka]. Pojawiały się pewne spekulacje, bo Bartek nie chciał już mieć na sobie tej odpowiedzialności, był nią przytłoczony. Rozmawialiśmy jednak niedawno i zadeklarował, że jeśli nadal będę chciał, aby pełnił tę funkcję, to jest na nią gotowy - stwierdził szkoleniowiec.

Serb zdradził także, jaką zmianę w podejściu do sprawowanej funkcji doradził Kurkowi. Zakomunikował też, że podczas rozgrywek Ligi Narodów 36-latek będzie mógł liczyć na nieco więcej odpoczynku od gry.

Grbić:- Powiedziałem mu, że nie wymagam od niego, aby brał udział we wszystkich reklamach czy zawsze udzielał wywiadów, bo czuje się za te kwestie odpowiedzialny. Nie, tak to nie działa. Nie chcę, żeby tak się działo, bo w tej kwestii wszyscy jesteśmy na równym poziomie. "Kuraś" nie weźmie udziału we wszystkich turniejach Ligi Narodów, ale nie wiem jeszcze, kto go w takich sytuacjach będzie zastępował.

Zmagania w siatkarskiej Lidze Narodów rozpoczną się od 11 czerwca. W pierwszym tygodniu rozgrywek Polska zagra na turnieju w chińskim Xi'an, a jej rywalami będzie Japonia, Serbia, Turcja, Holandia oraz Chiny. Punktem kulminacyjnym sezonu będą mistrzostwa świata na Filipinach, które potrwają od 12 do 28 września.