Iga Świątek może niedługo rozbić bank. "Takiego zawodnika trzeba wykorzystać globalnie"

Iga Świątek wygrała w Paryżu Roland Garros. To największy sukces singlowy w historii polskiego tenisa. Sukces, który miejmy nadzieje, będzie tylko zapowiedzią wspaniałej kariery naszej tenisistki. Z wielkim tenisem wiążą się wielkie pieniądze. Jak na płaszczyźnie biznesowo-reklamowej wygląda sytuacja Świątek? Portal Interia.pl zapytał o to Wiktora Archutowskiego, byłego menedżera Agnieszki Radwańskiej.

Potencjał marketingowy Igi Świątek

Archutowski ocenił potencjał marketingowy Świątek związany z jej osobowością. - Ma wiele walorów. Jest bardzo miłą osobą, naturalną, z fajnym uśmiechem, bardzo inteligentną. Pamiętam zdarzenie po zwycięstwie w juniorskim Wimbledonie. Opowiadała mi o tym żona. Podszedł do Igi pewien znany aktor i poprosił o zdjęcie. Ona go poznała i odpowiedziała: "Pan chce zrobić zdjęcie ze mną? Nie, to ja chciałam zrobić zdjęcie z panem" - powiedział Archutowski.

Przyznał, że zna Świątek od kilku lat, wiedział, że ma wielki potencjał, ale nie przypuszczał, ze tak szybko wygra turniej Wielkiego Szlema. Stwierdził, że byłoby dobrze, gdyby 19-latka reprezentowała nasza kraj na wysokim poziomie tak długo, jak Agnieszka Radwańska. Radwańska przez prawie 10 lat była w czołowej "10" rankingu WTA. - Wiele osób porównuje mnie do niej, ale nadal muszę dużo zrobić, by być najlepszą tenisistką w historii w moim kraju - powiedziała Iga Świątek o Agnieszce Radwańskiej po wygraniu turnieju w Paryżu.

Kolejne kontrakty Igi Świątek?

Menedżerką Świątek jest Paulina Wójtowicz. Archutowski został zapytany, czy 19-latka z Raszyna trafi niebawem pod opiekę jednej z wielkich światowych agencji marketingowych. - To nie wyklucza, że jej menedżerką pozostanie obecna agentka. Ale jeśli ktoś wygrywa Wielkiego Szlema, natychmiast interesuje się takim zawodnikiem cały świat. I takiego zawodnika trzeba wykorzystać globalnie. Polski menedżer ma utrudnione dojścia do wielkich firm ze świata, które są w stanie sponsorować Igę. A takie firmy jak IMG, Octagon nie mają z tym problemów. Iga ma już umowę z Lexusem tak jak kiedyś Agnieszka. Ale pewnie wkrótce pojawią się kolejne kontrakty - wyjaśnił.

Iga Świątek zakończyła już sezon 2020. Teraz odpoczywa, a już niebawem rozpocznie przygotowania do kolejnego sezonu. W styczniu w Melbourne rusza wielkoszlemowy Australian Open.