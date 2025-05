Klasy nie kupisz. Tak Inter zachował się po wpadce w walce o mistrzostwo

Inter Mediolan w 37. kolejce Serie A zmarnował szansę na objęcie prowadzenia w tabeli, remisując 2:2 z Lazio (w równolegle rozgrywanym meczu Napoli zremisowało 0:0 z Parmą), mimo że dwukrotnie prowadził. Na boisku było gorąco do ostatniej sekundy, a emocje buzowały również po ostatnim gwizdku.

Inter Mediolan oburzony decyzjami sędziów meczu z Lazio. "Otwarcie kwestionują"

Tuż przed końcem spotkania rzymianie otrzymali rzut karny za zagranie ręką Yanna Bissecka we własnym polu karnym. Początkowo sędzia Daniele Chiffi nie wskazał na jedenasty metr, zrobił to dopiero po wideoweryfikacji. To rozpętało burzę, a czerwone kartki zobaczyli obaj trenerzy: Marco Baroni i Simone Inzaghi. Ten drugi później pokazał, co sądzi o decyzjach arbitrów.

"Brak wypowiedzi Inzaghiego i piłkarzy (Interu - red.) po remisie z Lazio" - zwróciła uwagę "La Gazzetta dello Sport". Sztab oraz zawodnicy w taki sposób protestowali przeciwko niesprawiedliwym ich zdaniem werdyktom.

"Mimo całkowitej ciszy medialnej, niespotykanej od lat, otwarcie kwestionują działania Chiffiego" - podkreślono. W tle są sprawy Marco Guidy, asystenta arbitra VAR meczu Inter - Lazio, który jakiś czas temu odmówił sędziowania meczu Napoli, tłumacząc to pochodzeniem z pobliskich Pompejów, a także innych decyzji rzekomo krzywdzących Inter - również dlatego zdecydowano się na ciszę medialną, aby w przypływie emocji uniknąć eskalacji.

Inter Mediolan zaprzepaścił szanse na tytuł? "Autodestrukcyjny, okrutny i niewiarygodny"

"Poza tym epizodem jest jednak żal: ze wszystkich sposobów na zmarnowanie scudetto, ten wybrany przez Inter w niedzielny wieczór jest najbardziej autodestrukcyjny, okrutny i niewiarygodny jednocześnie" - podsumował mediolański dziennik.

O mistrzostwie Włoch zdecyduje ostatnia kolejka (25 maja), w której Inter zagra z Como, a Napoli z Cagliari. Obrońcy tytułu wrócą na prowadzenie tylko wtedy, jeśli wygrają, a rywal straci punkty. Natomiast przy remisie mediolańczyków i porażce neapolitańczyków odbędzie się dodatkowy mecz o tytuł.