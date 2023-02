Nowość dla graczy od Logitecha. Pierwsze bezprzewodowe gamingowe słuchawki douszne

Logitech G, marka firmy Logitech (SIX: LOGN) (NASDAQ: LOGI) i wiodący innowator technologii i sprzętu do gier, ogłosił dziś lokalną dostępność Logitech G FITS True Wireless Gaming Earbuds, które dopasowują się do każdego ucha, tworząc niestandardowe dopasowanie za pomocą opatentowanej technologii Lightform firmy Logitech. Zasilane przez Lightspeed oraz komunikację Bluetooth, Logitech G FITS umożliwiają gamingową wydajność audio na PC, Mac, Playstation, Nintendo Switch i urządzeniach mobilnych.

Pierwsze takie słuchawki gamingowe

- To pierwsze w branży indywidualnie dopasowane słuchawki douszne dla graczy - powiedział Ujesh Desai, wiceprezes i dyrektor generalny Logitech Gaming. - Wystarczy nacisnąć przycisk, a nasza technologia Lightform zapewni Ci formę, która idealnie dopasuje się do Twojego ucha. W połączeniu z naszym bezprzewodowym modułem LIGHTSPEED otrzymujemy bezprzewodowe słuchawki douszne o prawdziwie gamingowej wydajności.

Logitech G FITS są pierwszymi słuchawkami dousznymi wyposażonymi w bezprzewodową technologię LIGHTSPEED, która zapewnia użytkownikom najwyższej klasy połączenie, wysoką wydajność dźwięku, silną łączność i długą żywotność baterii. Gracze mogą połączyć się za pomocą LIGHTSPEED z komputerem PC, Mac, PlayStation®5, PlayStation®4, zadokowanym Nintendo Switch i urządzeniami z systemem Android poprzez USB-A lub USB-C. Dzięki nawet siedmiu godzinom wydajności baterii i dodatkowym ośmiu godzinom zapewnionym przez etui ładujące, użytkownicy mogą grać w gry, muzykę i filmy przez cały dzień korzystając z połączenia LIGHTSPEED. Po podłączeniu przez Bluetooth mogą słuchać przez 10 godzin z dodatkowymi 12 godzinami z etui do ładowania.

Logitech G FITS fot. materiały prasowe



Podobnie jak odciski palców, uszy każdej osoby są wyjątkowe. Ponieważ większość wkładek dousznych jest dostępna tylko w kilku rozmiarach, prawie niemożliwe jest uzyskanie słuchawek idealnie dopasowanych. Dzięki systemowi Logitech G FITS i opatentowanej technologii Lightform gracze mogą w 60 sekund uzyskać wyprofilowane, indywidualne dopasowanie. Użycie Lightform i aplikacji mobilnej Logitech G FITS spowoduje uruchomienie szeregu wbudowanych diod LED, które utwardzą wypełnione żelem końcówki do konturów każdego ucha. Technologia custom mold zapewnia wygodne, bezpieczne dopasowanie, które nie wypadnie i tworzy uszczelnienie, które blokuje hałas, aby uzyskać najlepszy w swojej klasie efekt pasywnej izolacji dźwięku.

Elegancka konstrukcja w kształcie pigułki jest dostępna w dwóch kolorach: czarnym lub białym, aby dopasować się do każdego stylu. Dzięki wydajności i innowacjom klasy gamingowej, G FITS to prawdziwie bezprzewodowe słuchawki douszne dla graczy, którzy stawiają na swobodę i idealne dopasowanie.

Oprócz komfortu, dopasowania i pasywnej redukcji szumów, Logitech G FITS zapewniają pełny, ciepły i szczegółowy dźwięk z głębokim, mocnym basem. Dzięki aplikacji Logitech G FITS gracze mają dostęp do ustawień korektora zoptymalizowanych pod kątem gier FPS lub RPG, muzyki, podcastów, wzmocnienia basów i nie tylko - mogą też precyzyjnie dostroić własne ustawienia korektora.

Aby zapewnić wyraźną komunikację w grze, każda wkładka douszna zawiera dwa wbudowane mikrofony kształtujące wiązkę. Jeśli grasz z przyjaciółmi lub przesyłasz strumieniowo, wszystko, co powiesz, będzie słyszane głośno i wyraźnie.