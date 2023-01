Twitch odwiedzają miliony użytkowników. Przekonaj się, co oglądali w 2022 roku

Twitch, platforma należąca do Amazona umożliwiająca strumieniowanie treści do Internetu, na przestrzeni ostatnich lat stała się synonimem streamingu. Jej grono użytkowników stale rośnie, a ci w 2022 roku pochłonęli miliardy godzin treści tworzonych począwszy przez amatorów, kończąc na wysokobudżetowych transmisjach z największych wydarzeń na świecie.

Najpopularniejsze było League of Legends

League of Legends, popularnie nazywane skrótem "LoL", to kultowy tytuł Riot Games, który zadebiutował w 2009 roku. Od tamtego czasu tytuł gromadzi rzeszę fanów, którzy nie tylko spędzają długie godziny na samodzielnych rozgrywkach, lecz także oglądają zmagania innych w sieci. Nic zatem dziwnego, że gra była jednocześnie najchętniej oglądana kategorią na Twitchu.

LoL-a, zgodnie ze statystykami zebranymi przez portal SullyGnome, oglądano łącznie przez dokładnie 1.499.478.263 godzin, co zgrabnie można zaokrąglić do półtora miliarda. Gdyby jedna osoba miała spędzić tyle na oglądaniu gry, musiałaby to robić ciągle przez ponad 170 tysięcy lat. Jednocześnie wynik pozwolił awansować o dwie pozycje względem 2021 roku.

Na podium GTA V i inna gra Riot Games

Grand Theft Auto V to prawdziwy ewenement. Choć w 2023 roku jesteśmy bliżej dziesięciolecia niżeli pierwotnej premiery, tytuł wciąż przyciąga wielu graczy i widzów. To głównie za sprawą popularności serwerów role-play, które polegają na odgrywaniu życia fikcyjnej postaci. Wymyślone przygody bawią nie tylko uczestniczące w nie osoby, lecz także obserwatorów. To przełożyło się na blisko ponad 1,3 miliarda oglądanych godzin i utrzymanie drugiego miejsca, zupełnie jak przed rokiem.

Podium zamyka z kolei inna produkcja Riot Games, VALORANT. Takie osiągnięcie zdecydowanie pokazuje, że nowy tytuł ma zadatki na zostanie kolejnym, ponadczasowym hitem. Gra, która ma rzucić wyzwanie Counter-Strike’owi była oglądana przez 1,1 miliarda godzin, co zapewne wzrośnie w 2023 roku. Wszystko za sprawą rozpoczęcia rozgrywek esportowych w formacie ligowym na podobieństwo League of Legends.

W najlepszej dziesiątce nie brak różnorodności.

League of Legends, Grand Theft Auto V oraz VALORANT zdobyły zdecydowanie najwięcej uwagi fanów w 2022 roku. Kolejne miejsca w zestawieniu zawierają również interesujące, czasem zupełnie różne od wymienionych, tytuły. Pełna dziesiątka najpopularniejszych gier na Twitchu w 2022 roku prezentuje się następująco:

Miejsce 1. - League of Legends, 1 miliard 499 milionów oglądanych godzin,

Miejsce 2. - Grand Theft Auto 5, 1 miliard 366 milionów oglądanych godzin,

Miejsce 3. - VALORANT, 1 miliard 106 milionów oglądanych godzin,

Miejsce 4. - Counter-Strike: Global Offensive, 674 miliony oglądanych godzin,

Miejsce 5. - Apex Legends, 671 milionów oglądanych godzin,

Miejsce 6. - Fortnite, 585 milionów oglądanych godzin,

Miejsce 7. - Minecraft, 521 milionów oglądanych godzin,

Miejsce 8. - Dota 2, 507 milionów oglądanych godzin,

Miejsce 9. - Call of Duty: Warzone, 399 milionów oglądanych godzin,

Miejsce 10. - World of Warcraft, 344 miliony oglądanych godzin.

Zestawienie prezentuje kilka interesujących faktów. Pomimo udanego startu, Lost Ark Online nie zdetronizował pod względem popularności World of Warcraft. Uwagę należy zwrócić na słaby wynik CS:GO względem największego konkurenta, VALORANTA oraz przewyższenie w popularności Fortnite przez Apex Legends.

