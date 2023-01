Wzięli sprawy w swoje ręce. Miłośnicy Apex Legends zamierzają zorganizować własne mistrzostwa świata

Kto jest najlepszym graczem Apex Legends na całym świecie? Odpowiedź na to pytanie jest ciężka do uzyskania, wszak nigdy nie zorganizowano typowych mistrzostw świata. Pojawiło się jednak światełko w tunelu, wszak dwóch internetowych gwiazdorów zamierza zorganizować własny turniej, zupełnie niezwiązany z twórcami gry. Plany zapowiadają się niezwykle interesująco.

Biorą sprawy w swoje ręce

Były profesjonalny gracz Apex Legends, a obecnie popularny streamer na platformie Twitch.TV, Mande, podzielił się za pośrednictwem mediów społecznościowych swoimi planami na przyszły rok. We współpracy z innym twórcą, gdolphnem, zamierza zorganizować własne mistrzostwa świata we wspomniany tytuł.

Turniej ma być zupełnie odseparowany i niezależny od rozgrywek esportowych organizowanych przez twórców Apexa. W umieszczonym na Twitterze poście możemy się także dowiedzieć, że rozgrywki mają domyślnie trwać trzy dni i odbyć się już w 2023 roku. Aktualnie organizatorzy skupiają się na poszukiwaniu sponsorów.

Inicjatywa prędko zdobyła zainteresowanie społeczności. Wielu profesjonalnych zawodników, w tym niezwykle popularny ImperialHal, wsparło ideę swoim poparciem. Pomoc w kwestii promocji wydarzenia zasugerował natomiast Jake Lucky.

Krytyka względem rozgrywek ALGS

Apex Legends Global Series to oficjalne rozgrywki esportowe dedykowane tytułowi, organizowane przez twórców gry. Choć to aktualnie najbardziej prestiżowe pole zmagań, które oferuje okazję do rywalizacji przez większość roku, przedsięwzięciu zarzuca się wiele błędów. Mowa głównie o braku wsparcia względem drużyn, które występują w rozgrywkach. Miał być to powód do chęci rezygnacji przez czołowe organizacje esportowe.

Jeśli inicjatywa dwóch działaczy wypali, na scenie Apexa może pojawić się konkurent, który zmusi organizatorów ALGS do wyższego standardu rozgrywek. Potencjalne mistrzostwa świata mają odbyć się już w lutym i odbywać się w pełni zdalnie.

