W Hiszpanii zawrzało po tym, co zrobili Alcarazowi. "Obawiał się"

W pierwszych dwóch rundach Carlos Alcaraz pokonał Włocha Giulio Zeppieriego i Węgra Fabiana Marozsana. Oba spotkania toczyły się wczesnym popołudniem, czyli w porze, którą preferował Hiszpan.

Hiszpanie oburzeni decyzją organizatorów RG ws. Alcaraza

Spotkanie Carlosa Alcaraz z Damirem Dżumhurem zamknie dzień meczowy na korcie centralnym im. Philippe'a Chatriera. To będzie jedyne starcie w sesji wieczornej, powinno rozpocząć się o godzinie 20:15. "Stanie się to w porze, która mu nie odpowiada" - podkreśla "Mundo Deportivo".

Sam Alcaraz wydaje się być zniesmaczony decyzją organizatorów Roland Garros. - Wolę grać w ciągu dnia, kiedy wszystko jest bardziej zorganizowane. Mówiłem organizatorom turnieju, jakie są moje preferencje, ale to oni decydują. Jest wielu graczy, którzy to robią, więc to oni muszą znaleźć równowagę - mówił, cytowany przez "MD".

Alcaraz obawiał się chłodnych wieczorów w Paryżu. Tymczasem piątkowy wieczór w stolicy Francji ma być bardzo ciepły, temperatura ma wahać się od 25 do 29 stopni Celsjusza.

- Nie lubię zimna, a poza tym w ciągu dnia można robić więcej rzeczy, nawet wybrać się na spacer lub zobaczyć miasto. Wieczorem wszystko kończy się bardzo późno, ponieważ masz leczenie i musisz zjeść kolację. Kończysz, kładąc się spać około 2 lub 3 w nocy - narzekał.

Katalońska gazeta podkreśla, że "istniały obawy, że przynajmniej jeden mecz Alcaraza na wczesnym etapie wielkoszlemowego turnieju zostanie zaplanowany w nocnej sesji". Wszystko ze względu na jego pozycję w rankingu, jest wiceliderem, a wielkie, głośne nazwiska dają gwarancję, że uda się przyciągnąć widzów przed telewizory w kluczowej porze dla stacji.

Alcaraz uważa, że wszyscy tenisiści, a przynajmniej ci z czołówki, wolą grać za dnia. - Wiem, że będę grał w niektóre mecze wieczorem lub w nocy i muszę być na to gotowy. Myślę, że wszyscy wolą grać w ciągu dnia - stwierdził.