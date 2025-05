Kroos wskazał Realowi swojego następcę. Ależ hit. "Kwestia czasu"

Real Madryt niedawno zakończył niezbyt udany sezon. Obecnie w klubie trwają przetasowania, nowym trenerem został Xabi Alonso, a sprowadzono już Deana Huijsena oraz Trenta-Alexandra Arnolda. Jednak można spodziewać się kolejnych wzmocnień.

Real Madryt dopnie kolejny transfer? Osobiście poleca go Toni Kroos

Kolejnym piłkarzem na liście życzeń hiszpańskiego giganta jest Angelo Stiller, środkowy pomocnik VfB Stuttgart. "Desperacko pragnie założyć koszulkę Realu" - czytamy w hiszpańskiej "Marce". Wartość transakcji? "W Niemczech mówi się o 40-50 milionach euro" - dodano.

Stiller ma 24 lata, jest wychowankiem Bayernu Monachium. Latem 2021 r. przeszedł z akademii Bawarczyków do Hoffenheim, a dwa sezony później dołączył do Stuttgartu. Tam już w pierwszym roku stał się ważną postacią i pomógł w sensacyjnym awansie do Ligi Mistrzów. A w niedawno zakończonych rozgrywkach przyczynił się do zdobycia Pucharu Niemiec. Natomiast we wrześniu 2024 r. zadebiutował w niemieckiej kadrze, w której dotychczas zaliczył cztery występy.

Obecny klub robi się dla Stillera za mały. A madrytczycy widzą w nim wzmocnienie środka pola, zwłaszcza że może on liczyć na ciepłe słowo Toniego Kroosa, legendy "Królewskich". "Real chce przeanalizować i zweryfikować grę niektórych zawodników, ale chce też mieć oko na potencjalne transfery, a jednym z nich jest ten polecany przez Kroosa" - wyjaśniono. 24-latek mógłby zostać jakże wyczekiwanym następcą rodaka w Madrycie i odpowiadać za kreację gry. "Jest faworytem do objęcia stanowiska 'organizatora', ale nie jedynym" - ujawniła "Marca"

Real Madryt rusza po Angelo Stillera. "Już dał znać"

"W Niemczech doniesiono, że Stiller już dał Realowi znać o swojej wyraźnej chęci gry dla klubu. To tylko kwestia czasu" - zaznaczono. Pytanie, czy transfer uda się sfinalizować w trakcie specjalnego okna transferowego przed klubowymi mistrzostwami świata (1-10 czerwca), czy dopiero po ich zakończeniu?

Podczas KMŚ Real Madryt zagra w fazie grupowej z Al-Hilal (18 czerwca), Pachucą (22 czerwca) oraz RB Salzburg (27 czerwca).